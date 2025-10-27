पसली में चोट लगने के बाद श्रेयस अय्यर की हालत गंभीर,  क्रिकेटर के लिए पूरा देश कर रहा दुआ

नारी डेस्क: भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हुए मैच के दौरान बायीं पसली में चोट लगने के बाद सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा शनिवार को अस्पताल ले जाए जाने के बाद से अय्यर आईसीयू में हैं और सोमवार को विशेषज्ञों द्वारा उनकी आगे की जांच की जाएगी, जो उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में तुरंत निर्णय लेंगे। क्रिकेटर के जल्द ठीक हाेने की पूरा देश कर रहा दुआ।



क्रिकेटर को हो रही है इंटरनल ब्लीडिंग

यह भी पता चला है कि अय्यर के रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण अंगों में खतरनाक उतार-चढ़ाव हो रहा था, जिसके कारण भारतीय टीम के मेडिकल स्टाफ उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में, स्कैन से पता चला कि गिरने के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ है और यह पता चलने पर, अय्यर को अन्य महत्वपूर्ण अंगों में संक्रमण फैलने के जोखिम को रोकने के लिए तुरंत भर्ती कराया गया। उनका आकलन करने के बाद विशेषज्ञों ने जो कहा- “उन्हें आईसीयू में कुछ और दिन बिताने पड़ सकते हैं या शायद एक हफ़्ते तक उनकी कड़ी निगरानी में रहना पड़ सकता है।



परिवार को बुलाया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया

सूत्रों ने बताया, "उनके परिवार को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर वे सिडनी में उनके पास जा सकते हैं।" यह घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के 33वें ओवर में हुई जब एलेक्स कैरी तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर हर्षित राणा की एक शॉर्ट गेंद को ग़लत तरीके से खेल बैठे। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े अय्यर गेंद को सिर के ऊपर से घुमाते हुए तेज़ी से पीछे की ओर दौड़े और डीप थर्ड मैन के पास गिरते हुए कैच को पूरा करने के लिए पूरी लंबाई में आगे बढ़े। इस प्रयास ने भारत को एक महत्वपूर्ण विकेट दिलाया, लेकिन अय्यर असहजता के कारण अपनी बाईं ओर पकड़े हुए ज़मीन पर ही रहे। इसके बाद, टीम के साथियों और फ़िज़ियो कमलेश जैन के सहयोग से, अय्यर मैदान से बाहर चले गए और बाकी की पारी के लिए वापस नहीं आए।

