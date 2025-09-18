Disha Patani के घर पर गोली चलाने वाले बदमाशों का हुआ एनकाउंटर, एक्ट्रेस के पिता बोले- थैंक्यू योगी जी

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने एक संयुक्त अभियान में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार दो अपराधियों को मार गिराया। यह घटना गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में हुई। पटानी के घर पर गोलीबारी 12 और 13 सितंबर को हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक रूप से सामने आया है। इस घटना की ज़िम्मेदारी विदेश में रहने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने ली थी।



जगदीश पटानी ने पुलिस और सीएम योगी का जताया अभार

दिशा पाटनी के पिता जगदीश पटानी ने सीएम योगी और उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद दिया और कहा कि इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढ कर इतनी कठोर कार्रवाई की गई। सिविल लाइंस इलाके के विला नंबर-40 में दिशा पाटनी परिवार के घर के बाहर जब गोलीबारी हुई तो घर में उस समय दिशा पाटनी के पिता सेवानिवृत डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी, मां और मेजर बहन खुशबू पाटनी मौजूद थी।



हरियाणा के थे आरोपी

पुलिस जांच के दौरान, हमलावरों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंद्र और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई। तीनों पुलिस बलों की एक संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ट्रॉनिका सिटी में जाल बिछाया। जब दोनों मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने कथित तौर पर ज़िगाना और ग्लॉक पिस्तौल सहित अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद हुई गोलीबारी में, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दो और यूपी एसटीएफ के दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।



दोनों आरोपी पर था एक-एक लाख रुपये का इनाम

जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनमें से प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभिनेत्री के घर पर हुई इस गोलीबारी ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की थी, जिससे यह उजागर हुआ था कि कैसे विदेश में बैठे गैंगस्टर भारत में अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। हमलावरों को ढेर करके, पुलिस ने ऐसे आपराधिक तत्वों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है।

