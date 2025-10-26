शॉर्ट नहीं अब शर्ट ड्रेस का है फैशन, जरूर करें अपने वॉर्डरोब में शामिल

कुछ समय पहले जहां क्रॉप टॉप के क्रेज सिर चढ़ कर बोल रहा था, वहीं इस सीजन फैशन मार्केट में शर्ट ड्रेसेज छाई हुई हैं। वैसे तो आमतौर पर शर्ट को ट्राउजर, पैंट्स, जीन्स, लेगिंग्स आदि के साथ पेयर किया जाता है लेकिन शर्ट की लेंथ अगर लंबी है तो उसे ड्रेस का नाम दे दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं और इस मौसम में तो यह कूल और सेफ ऑप्शन है। तो चलिए आज जानते हैं शर्ट ड्रेस को स्टाइल करने के तरीके।



कॉटन और सिल्क शर्ट ड्रेस है ज्यादा डिमांड में



शर्ट ड्रेसेज में आपको कई तरह के फैब्रिक मिल जाएंगे, जैसे कॉटन, सिल्क और डेनिम। कॉटन शर्ट ड्रेस को हर ऑकेजन में पहनी जा सकती है, वहीं सिल्क शर्ट ड्रेस को डेट नाइट जैसे खास मौकों पर कैरी कर सकते हैं। वहीं लाइट डेनिम वाली शर्ट ड्रेस भी दोस्तों के साथ आउटिंग जैसे मौकों पर अट्रैक्टिव लुक देती है। वैसे कुछ मौकों पर लिनेन फैब्रिक की शर्ट भी ग्लैमरस लगती है। दरअसल, ये फैब्रिक बॉडी को कूल बनाए रखते हैं, इसलिए ये समर में बेहतरीन ऑप्शन है।







इस तरह करें स्टाइल



हॉट और एलिगेंट लुक पाने के लिए शर्ट ड्रेस आपकी काफी मदद कर सकते हैं, बस जरूरत है इसके साथ सही अक्सेसरीज का चयन करने की। इस ड्रेस के साथ गोल्डन इयररिंग्स और ब्रेसलेट अच्छी लगती हैं। वहीं आप शर्ट ड्रेस के साथ स्नीकर्स शूज पेयर करके अपना लुक कम्पलीट कर सकती हैं।





लेयर करके भी पहन सकते हैं शर्ट ड्रेस



जरूरी नहीं है कि शर्ट ड्रेस को हमेशा सिंगल ही पहनें। आप इसे श्रग भी बना सकती हैं और एक ओवरसाइज शर्ट की तरह से इसे अपने बाकी आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकती हैं। अगर आपने फ्लोई ड्रेस पहनी है, तो लेंथ को ध्यान में रखते हुए शर्ट ड्रेस चूज करें। इसे को-ऑर्ड सेट्स, जंपसूट्स, जीन्स-टी के साथ भी लेयर करके पहना जा सकता है।







ये कलर हैं ट्रेंड में



शर्ट ड्रेस में आजकल लाइम येलो, पीकॉक ब्लू जैसे कलर्स खूब डिमांड में हैं। वहीं पिंक जैसे ब्राइट कलर्स को नाइट टाइम में आप ट्राई कर सकते हैं।





बेल्ट के साथ शर्ट



वैसे तो आपको मार्कीट में कई तरह के डिजाइंस मिल जाएंगे, अगर आप कुछ अलग करने की सोच रही हैं तो बेल्ट लगी शर्ट ड्रेस आपकी मदद कर सकती है।

इसके कॉलर और स्लीव में बटन होते हैं। ड्रेस के कलर से डार्क या कंट्रास्ट करती बेल्ट आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाने का काम कर सकती है। ये डिजाइन ग्रे और ब्राउन जैसे कलर में लोगों को ज्यादा लुभा रहा है।





शर्ट ड्रेस को कैरी करने का सही तरीका

-शर्ट ड्रेस को अपनी पसंद के मुताबिक मैक्सी, मिनी और मिडी हेमलाइन में ले सकते हैं।

- अगर शर्ट ड्रेस लंबी है तो स्किनी जींस और शूज पहनें।

- बोल्ड लुक के लिए ब्राइट ग्रीन, पिंक और ऑरेंज कलर को चूज करें।

- इंटरव्यू के लिए पहन रही हैं, तो लाइट ब्लू, वाइट व ग्रे कलर की शर्ट ही कैरी करें।