01 OCTWEDNESDAY2025 9:25:22 PM
Nari

अरबपतियों की लिस्ट में शाहरुख खान की हुई एंट्री, दुनियाभर के सितारों को छोड़ा पीछे

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Oct, 2025 04:15 PM
अरबपतियों की लिस्ट में शाहरुख खान की हुई एंट्री, दुनियाभर के सितारों को छोड़ा पीछे

नारी डेस्क: शाहरुख खान आखिरकार अरबपति बन गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल बिताने के बाद, सुपरस्टार की कुल संपत्ति अब 1.4 बिलियन डॉलर (₹12490 करोड़) हो गई है। ये आंकड़े 1 अक्टूबर को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के हैं। शाहरुख भारत के सबसे अमीर अभिनेता के रूप में अपनी जगह बरकरार रखते हैं और दुनिया भर में कई पायदान ऊपर चढ़े हैं।  उनकी बिज़नेस पार्टनर जूही चावला और उनका परिवार ₹7790 करोड़ की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं। 


पहली बार अरबपति क्लब में हुए शामिल

शाहरुख की संपत्ति में वृद्धि का हवाला देते हुए, सूची में कहा गया है- "बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान (59), 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं।" शाहरुख अब कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों से भी ज़्यादा अमीर हैं, जिनमें टेलर स्विफ्ट ($1.3 बिलियन), अर्नोल्ड श्वार्जनेगर ($1.2 बिलियन), जेरी सीनफील्ड ($1.2 बिलियन) और सेलेना गोमेज़ ($720 मिलियन) शामिल हैं।


 ऋतिक रोशन तीसरे स्थान पर

शाहरुख खान पिछले कई सालों से भारत के सबसे अमीर अभिनेता रहे हैं। लेकिन नई सूची में बताया गया है कि उनके और दूसरे सबसे अमीर अभिनेता के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।हुरुन के अनुसार, ऋतिक रोशन ₹2160 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जो उनसे काफी पीछे है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाने वाली यह सालाना अमीरों की सूची है। 


पिछले साल मिली ये उपलब्धि

पिछले साल शाहरुख अभिनेताओं में पहले स्थान पर थे, लेकिन उनकी कुल संपत्ति 87 करोड़ डॉलर थी। 1.4 अरब डॉलर की नई कुल संपत्ति शाहरुख को दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बनाती है, जिनकी मुख्य आय सिनेमा से आती है। लगभग तीन दशकों से हिंदी सिनेमा के शीर्ष नाम शाहरुख़ ने अपने निवेशों के कारण अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि देखी है, जिसमें रेड चिलीज़ प्रोडक्शन हाउस और वीएफएक्स स्टूडियो, और दुनिया भर की कई क्रिकेट टीमें शामिल हैं। अभिनेता ने मध्य पूर्व में भी बड़े रियल एस्टेट निवेश किए हैं।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it