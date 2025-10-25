सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन: ये बीमारी बनी मौत का कारण,इन लोगों को ज्यादा खतरा

नारी डेस्क : फिल्म और टीवी जगत के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से किडनी से जुड़ी बीमारी (किडनी फेलियर) से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। अभिनेता अमिताभ बच्चन, परेश रावल, रती अग्निहोत्री और कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया।

सतीश शाह: हंसी के उस्ताद, जो हर दिल में बस गए

सतीश शाह ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और फिर टीवी व फिल्मों में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए। ‘ये जो है जिंदगी’, ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’, ‘जाने भी दो यारो’, और ‘मैनें प्यार किया’ जैसी फिल्मों और शोज़ में उनके शानदार अभिनय ने दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय आज भी लोगों को याद है।

किडनी फेलियर क्या होता है?

किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो खून को फिल्टर करते हैं और शरीर से गंदगी व ज़हर जैसे तत्वों को बाहर निकालते हैं। जब ये अंग धीरे-धीरे या अचानक काम करना बंद कर देते हैं, तो उसे किडनी फेलियर (Kidney Failure) कहा जाता है। अगर समय पर इलाज न हो तो यह स्थिति जीवन के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में मरीज को बार-बार डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।

कितनी खतरनाक होती है यह बीमारी

भारत में हर साल लाखों लोग किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं। शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं जैसे थकान, चेहरे या पैरों में सूजन, पेशाब कम आना, भूख न लगना या उलझन महसूस होना। जब तक लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। यदि समय रहते इलाज न मिले, तो किडनी फेलियर दिल, दिमाग और पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है

किडनी की बीमारी होने की संभावना निम्नलिखित लोगों में ज्यादा होती है

डायबिटीज (मधुमेह) वाले मरीज

हाई ब्लड प्रेशर के शिकार लोग

पुराने संक्रमण या किडनी स्टोन से पीड़ित लोग

बुजुर्ग और 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति

पानी कम पीने और असंतुलित भोजन करने वाले लोग

कैसे करें बचाव

हर 6 महीने में ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाएं। ज्यादा नमक, जंक फूड और सोडा ड्रिंक्स से परहेज़ करें। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें। पर्याप्त पानी पीएं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां समय पर लें।

क्या करें अगर ये लक्षण दिखें?

अगर इन लक्षणों में से कोई भी आपको लगातार महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार ये लक्षण दूसरी बीमारियों से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन किडनी की जांच कराना ज़रूरी है ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके।

कुछ आसान सावधानियां

ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें

पर्याप्त पानी पिएं

बिना डॉक्टर की सलाह दवाइयां न लें

हेल्थ चेकअप नियमित कराएं

आपकी सेहत आपकी ज़िम्मेदारी है। किडनी की देखभाल समय पर की जाए, तो ज़िंदगी को लंबा और स्वस्थ बनाया जा सकता है। इन संकेतों को पहचानिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। सतीश शाह ने अपने जीवन में लोगों को हंसाया, प्रेरित किया और अभिनय की नई मिसालें पेश कीं। उनका जाना न सिर्फ़ मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है, बल्कि उन सभी के लिए भी जो उनकी कला से जुड़े रहे।

उनकी पत्नी और परिवार के लिए यह बहुत कठिन समय है। दर्शकों और साथियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा “आपने हमें हंसाया, अब आपकी यादें हमें रुला रही हैं।