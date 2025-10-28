28 OCTTUESDAY2025 4:22:40 PM
एक्टर सतीश शाह के जाने के बाद उनकी पत्नी का ख्याल रख रही है रूपाली गांगुली, इमोशनल होकर मीडिया से की यह अपील

  Updated: 28 Oct, 2025 03:25 PM
नारी डेस्क: टेलीविजन सुपरस्टार रूपाली गांगुली बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन के बाद लगातार रोती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अभिनेत्री अपने पसंदीदा सह-कलाकार को बहुत याद कर रही हैं और अपने प्रतिष्ठित हिट शो साराभाई वर्सेस साराभाई से सतीश शाह के साथ कई वीडियो क्लिप साझा कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया स्टोरीज पर शेयर की गई स्टोरीज को कैप्शन नहीं दिया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अभिनेत्री सतीश शाह को याद कर रही हैं, जिन्हें वह प्यार से काका कहती थीं। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभिनेता के अंतिम संस्कार के दौरान, रूपाली जो सबसे पहले शामिल होने वालों में से एक थीं और अंत तक मौजूद रहीं। दिग्गज स्टार को विदाई देते हुए वह फूट-फूट कर रो पड़ीं। इतना ही नहीं एक्टर की प्रेयर मीट पर भी रूपाली ने मीडिया से हाथ जोड़कर खास अपील की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-   'कृपया कैमरे नीचे कर लीजिए, मधु काकी को न लें। उन्हें जाने दीजिए, हम सब यहां हैं।' मधु शाह, जो इस वक्त अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रही हैं, अपने पति को खोने के गहरे सदमे में थीं, ऐसे में रुपाली उनका खास ध्यान देती नजर आई।

रूपाली और सतीश ने प्रतिष्ठित धारावाहिक साराभाई वर्सेस साराभाई में ऑन-स्क्रीन ससुर और बहू की भूमिकाएं निभाईं। मोनिशा और इंद्रवदन साराभाई की भूमिकाएं भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रतिष्ठित पात्र बन गए। बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का 15 अक्टूबर को निधन हो गया, जिससे प्रशंसक सदमे में हैं। अभिनेता सुमीत राघवन, राजेश कुमार, जेडी मजेठिया, देवेन भोजानी, रत्ना पाठक शाह और उनके सुपरहिट शो साराभाई वर्सेस साराभाई के अन्य सह-कलाकार अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके परिवार में उनकी पत्नी मधु शाह हैं। 27 अक्टूबर को शहर में सतीश शाह के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। 

