रणदीप हुड्डा बनने वाले हैं पापा, एनिवर्सरी में एक्टर ने शेयर की Good News

नारी डेस्क: एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम बी-टाउन के नए कपल हैं जो पेरेंट बनने के लिए तैयार हैं। शनिवार को जब इस लवबर्ड्स ने शादी के दो साल पूरे किए तो उन्होंने अपने पहले बच्चे के आने की घोषणा की। हुड्डा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लिन के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें दोनों अलाव के सामने बैठे हैं और एक-दूसरे से हाथ मिलाकर ताली बजा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर यह रोमांचक घोषणा करते हुए, उन्होंने एक जॉइंट पोस्ट में लिखा- "दो साल का प्यार, एडवेंचर, और अब... थोड़ा वाइल्ड आने वाला है (टाइगर फेस, लाल दिल और इनफिनिटी इमोजी)।" जैसे ही पोस्ट आया कमेंट सेक्शन में होने वाले पेरेंट्स के लिए बधाई मैसेज आने लगे। जिन्हें नहीं पता, हुड्डा और लिन पहली बार जाने-माने स्टार नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटले में मिले थे। आखिरकार, एक-दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद ये लवबर्ड्स लॉकडाउन के दौरान साथ रहने लगे। उन्होंने 2022 में अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल किया।


हुड्डा और लिन ने आखिरकार 29 नवंबर, 2023 को मणिपुर में एक पारंपरिक मेइतेई सेरेमनी में शादी कर ली। यह कपल हमेशा अपने कॉमन वैल्यूज़ और जंगल के लिए प्यार के बारे में खुलकर बात करता रहा है। अक्टूबर में, हुड्डा और लिन ने इस साल अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की एक प्यारी सी झलक दिखाई। दोनों ने पोस्ट में दावा किया कि वे "सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक हर फेज़ में साथ हैं।" पोस्ट की शुरुआत हुड्डा और लिन की एक सेल्फी से हुई, जिसके बाद उन्होंने लिन की पूजा की थाली पकड़े हुए एक इमेज अपलोड की। एक पिक में लिन अपने पति को एक डेकोरेटिव छलनी से देख रही थीं। पोस्ट की आखिरी फोटो में, हुड्डा लिन के गाल को धीरे से छूते हुए दिख रहे थे, जबकि वह छलनी से उन्हें देख रही थीं। दोनों ने जॉइंट पोस्ट पर कैप्शन लिखा- “सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक हर पल साथ। हैप्पी करवा चौथ #forevermine।”
 

