दिमाग में भरा है कचरा! दिवाली पर रामगोपाल वर्मा ने किया ऐसा पोस्ट, पढ़ते ही भड़के यूजर्स बोले...

नारी डेस्क : फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। दिवाली की रात जब पूरा देश खुशियों और रोशनी में डूबा था, तब वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर ऐसा पोस्ट किया, जिसने लोगों को भड़का दिया।

क्या लिखा रामगोपाल वर्मा ने?

20 अक्टूबर की रात, जब लोग दिवाली की पूजा में व्यस्त थे, तभी रामगोपाल वर्मा ने लिखा। ''भारत में दिवाली सिर्फ एक दिन की होती है, गाजा में हर दिन दीपावली होती है।” इसके साथ उन्होंने फायर इमोजी भी जोड़ा। उनका ये बयान दिवाली के माहौल में कई लोगों को बेहद आपत्तिजनक लगा। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया और हज़ारों यूजर्स ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया।

In INDIA only one day is DIWALI and in GAZA, every day is DIWALI🔥🔥🔥 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 20, 2025

यूजर्स ने लगाई फटकार

रामगोपाल वर्मा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा।

एक यूजर ने लिखा, “आपको इंसान बनने में सदियां लगेंगी। आपको जश्न और तबाही में फर्क नहीं पता।”

दूसरे ने कहा, “ध्यान खींचने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाया है, इसके लिए आपको अवॉर्ड मिलना चाहिए।”

तीसरे यूजर ने लिखा, “आप अपनी फिल्मों से भी बदतर हैं, आपके दिमाग में सच में कचरा भरा है।”

Diwali is about hope, light, and renewal.

Gaza is about survival.

This man doesnt know the difference between celebration and devastation.

Cruel he is. https://t.co/QQDHRgC96V — Rakhi Tripathi (@rakhitripathi) October 21, 2025

दिवाली बनाम गाजा पर तुलना क्यों?

यूजर्स का कहना है कि दिवाली उम्मीद, रोशनी और खुशियों का त्योहार है, जबकि गाजा में युद्ध और विनाश की स्थिति है। ऐसे में इन दोनों की तुलना करना संवेदनहीन और भड़काऊ माना जा रहा है। लेखक अशोक कुमार पांडे ने भी वर्मा की आलोचना करते हुए लिखा। ''कभी नहीं सोचा था कि आप इस स्तर तक गिर जाएंगे।” बता दें की कुछ लोगों ने वर्मा के समर्थन में कहा कि वे युद्ध की भयावहता दिखाना चाहते थे, लेकिन अधिकांश यूजर्स ने इसे दिवाली की भावना का अपमान बताया।