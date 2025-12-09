13 DECSATURDAY2025 8:07:59 PM
Air India पर भड़कीं प्रसिद्ध सितार वादक Anoushka Shankar , तोड़ दी उनकी सबसे अजीज चीज

  • Updated: 09 Dec, 2025 03:50 PM
Air India पर भड़कीं प्रसिद्ध सितार वादक Anoushka Shankar , तोड़ दी उनकी सबसे अजीज चीज

नारी डेस्क: विश्व प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर अपने सितार के क्षतिग्रस्त होने से नाराज़ हैं। उन्होंने एयर इंडिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उनके वीडियो वायरल होने के बाद अब एयर इंडिया ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और जांच शुरू करने की पुष्टि की है।

एयर इंडिया ने जताया खेद

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गहरा दुख हुआ है। प्रवक्ता के मुताबिक, “हाल ही में हमारे एक मूल्यवांन गेस्ट को उनके वाद्य यंत्र के साथ उड़ान में जो परेशानी हुई है, उससे हम बेहद चिंतित हैं। हम समझते हैं कि यह वाद्य यंत्र उनके लिए सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना से हुई असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं।” एयरलाइन ने यह भी बताया कि वे दिल्ली एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि नुकसान कब और कैसे हुआ।

एयर इंडिया ने कहा- कारण अभी स्पष्ट नहीं, जांच जारी

एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सितार को नुकसान कहां और कैसे पहुंचा? ऐसे मामलों में कई स्टेकहोल्डर और एजेंट शामिल होते हैं, इसलिए एयर इंडिया ने कहा कि वे पूरी जांच कर रहे हैं और जल्द ही सटीक जानकारी सामने आएगी। साथ ही एयरलाइन लगातार अनुष्का शंकर से संपर्क में है ताकि समाधान खोजा जा सके।

अनुष्का शंकर ने वीडियो शेयर कर जताई नाराजगी

अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में टूटा हुआ सितार दिखाते हुए कहा कि पहले उन्हें लगा कि शायद यह सिर्फ सुर से बाहर है, लेकिन बजाने के लिए उठाते ही उन्हें पता चला कि यह बुरी तरह टूट चुका है। उन्होंने कहा, “मैं बहुत समय बाद एयर इंडिया से उड़ान भर रही थी। ये वही देश है जहां से मेरा संगीत और मेरा सितार है। 15–17 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा सितार इस हालत में पहुंचा है। आपने ऐसा कैसे किया? आपने हैंडलिंग चार्ज भी लिया… फिर भी ये हाल?” उनका वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

PunjabKesari

वाद्य यंत्रों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

अनुष्का ने कैप्शन में लिखा कि एयर इंडिया के साथ उनका अनुभव बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि “क्या बिना लापरवाही के इतना बड़ा नुकसान संभव है? हजारों उड़ानों में ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है कि भारतीय वाद्य यंत्र एयर इंडिया के साथ सुरक्षित नहीं रह सकते।” उनकी इस टिप्पणी ने भारतीय कलाकारों और यात्रियों के बीच वाद्य यंत्रों की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है।

अनुष्का शंकर-भारतीय संगीत की वैश्विक आवाज

अनुष्का शंकर न सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, कंटेम्परेरी और ग्लोबल फ्यूज़न संगीत की भी प्रमुख कलाकार हैं। इस साल उन्हें 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में कई श्रेणियों में नामांकन मिला है उनका सिंगल ‘Daybreak’ बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस में नॉमिनेट हुआ है, जबकि उनकी एल्बम ‘Chapter III: We Return to Light’ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नामांकित है।
 

