मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं...मदीना की मस्जिद में मांगी गई प्रेमानंद महाराज जी के लिए दुआएं

  • Updated: 14 Oct, 2025 11:42 AM
नारी डेस्क:  मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं…  क्योंकि यहां पर इंसानियत अभी भी जिंदा है। मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज जी हमेशा धर्म जाति के मतभेद भुलाकर  प्रभु का नाम लेने की सलाह देते हैं। उनकी इस सीख का ही असर है कि आज पैगंबर हजरत मुहम्मद के घर में भी महाराज जी के लिए दुआओं के हाथ उठ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दअरसल मदीना में खिजरा के लिए गए प्रयागराज के युवक सूफियान ने संत प्रेमानंद के लिए दुआ मांगी है। शेयर किए गए वीडियो में वह युवक मदीना की पवित्र धरती पर खड़े होकर कहते है- अल्लाह, भारत के महान संत प्रेमानंद महाराज को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे, ताकि वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहें। पीछे मदीना की पवित्र मस्जिद नजर आ रहा है। इस शख्स ने दुनिया को सीख दे दी कि  इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।


सूफियान वीडियो में महाराज जी की तस्वीर दिखाकर कहते हैं-  ये हमारे संत प्रेमानंद हैं। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इस समय खिजरा में था और मुझे पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहां से दुआ करता हूं कि ये जल्द ठीक हो जाएं। सूफियान ने कहा हम उस प्रयागराज से हैं, जहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है।उन्होंने संत प्रेमानंद की सेहत और तंदरुस्ती के लिए अल्लाह से दुआ की। दरअसल, स्वामी प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते भक्तों को उनकी चिंता सता रही है।


 

