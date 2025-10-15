पंकज धीर ने मूंछों के लिए छोड़ दिया था  महाभारत में 'अर्जुन' का रोल,  बी.आर चोपड़ा ने गुस्से में निकाला  बाहर

नारी डेस्क: बी आर चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक "महाभारत" में कर्ण और "चंद्रकांता" में राजा शिव दत्त की भूमिका निभाने के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेता पंकज धीर का कैंसर से लड़ने के बाद 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। 90 के दशक में टेलीकास्ट किया जाने वाला शो 'महाभारत' में उनके दमदार किरदार को आज भी लोग भूला नहीं पाए हैं।



पंकज धीर अपने नाम से ज्यादा कर्ण के नाम से जाने जाते थे। हालांकि, कम लोग ही जानते हैं कि कर्ण के लिए पहली पसंद पंकज नहीं थे, उन्हें 'अर्जुन' का रोल ऑफर हुआ। लेकिन 'अर्जुन' के रोल के लिए मेकर्स ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी थी, जिसे उन्होंने मानने से मना कर दिया। खबरें तो यह भी कहती हैं कि इस बात से बीआर चोपड़ा उनसे इतने नाराज हो गए थे कि उन्हें अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था।



दरअसल बी.आर चोपड़ा ने एक्टर को अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाया और उन्हें बताया कि अर्जुन के रोल के लिए उन्हें मूंछे काटनी होगी। ये सुनकर पंकज ने मूंछे काटने से साफ इनकार कर दिय, उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा सर। पंकज धीर मूछें ना कटवाने की जिद पर अड़े थे और बीआर चोपाड़ उन्हें बार-बार मानने की कोशिश करते रहे। उन्होंने पंकज को समझाया था कि एक्टर को रोल के लिए कई बार अपना हुलिया बदलना भी पड़ता है। लेकिन पंकज अपनी बात से टस से मस नहीं हुए।



ये देख चोपड़ा साहब का पारा इतना हाई हो गया था कि उन्होंने पंकज को अपने ऑफिस से ये कहकर भगा दिया था कि निकलो यहां से, बाहर जाओ और दोबारा कभी मत आना। हालांकि, पंकज को कुछ और स्टार्स ने भी समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं मानें। कुछ महीनों बाद मेकर्स ने फिर से पंकज धीर को संपर्क किया। इस बार उन्हें कर्ण का रोल ऑफर हुआ था। वह इस रोल को करने के लिए मान गए।