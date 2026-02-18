19 FEBTHURSDAY2026 1:38:47 AM
Nari

पालक पत्ता कॉर्न Momos

  • Edited By Monika,
  • Updated: 18 Feb, 2026 06:18 PM
पालक पत्ता कॉर्न Momos

नारी डेस्क : अगर आप कुछ हेल्दी, टेस्टी और बिना मैदा वाला स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो पालक पत्ता कॉर्न मोमोज आपके लिए एक परफेक्ट विकल्प हैं। हरे-भरे पालक के पत्तों में लिपटी स्वीट कॉर्न, पनीर और चीज़ की भरावन न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिहाज़ से भी बेहतरीन है। ये मोमोज ऑयल-फ्री होते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। खास बात यह है कि इन्हें बनाना बेहद आसान है और ये पार्टी स्नैक, शाम की भूख या हेल्दी डाइट हर मौके के लिए फिट बैठते हैं।

Servings - 6

PunjabKesari

सामग्री (Ingredients)

पानी – 400 मिलीलीटर

स्वीट कॉर्न – 200 ग्राम

कद्दूकस किया पनीर – 70 ग्राम

कद्दूकस किया प्रोसेस्ड चीज़ – 50 ग्राम

नमक – 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर – ¼ छोटा चम्मच

चिली फ्लेक्स – ½ छोटा चम्मच

बारीक कटी हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच

बारीक कटे हरे प्याज़ (स्प्रिंग अनियन) – 1 बड़ा चम्मच

गरम पानी – 250 मिलीलीटर

पालक के पत्ते – 200 ग्राम

अनार के दाने – सजाने के लिए

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

बनाने की विधि (Preparation Method)

1. एक पैन में 400 मिलीलीटर पानी उबालें और उसमें स्वीट कॉर्न डालें। कॉर्न को अच्छी तरह नरम होने तक उबाल लें।

2. उबलने के बाद कॉर्न को छानकर पानी अलग कर दें।

3. उबले हुए कॉर्न को मिक्सर या फूड प्रोसेसर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें।

4. अब एक बड़े बाउल में पिसा हुआ कॉर्न डालें। इसमें कद्दूकस किया पनीर, प्रोसेस्ड चीज़, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च और हरे प्याज़ डालकर अच्छी तरह मिला लें। स्टफिंग तैयार है।

5. एक चौड़ी प्लेट या बर्तन में 250 मिलीलीटर गरम पानी डालें। पालक के पत्ते को कुछ सेकंड के लिए गरम पानी में डुबोकर नरम करें।

6. एक प्लेट पर पहले एक पालक पत्ता रखें, उसके ऊपर दूसरा पत्ता रखें। बीच में तैयार कॉर्न स्टफिंग का एक चम्मच रखें और मोमोज की तरह फोल्ड कर लें।

7. इसी तरह सारे मोमोज तैयार करें और उन्हें स्टीमर में रखें।

8. मोमोज को लगभग 10 मिनट तक स्टीम करें।

9. स्टीमर से निकालकर ऊपर से अनार के दानों से गार्निश करें।

10. गरमा-गरम पालक पत्ता कॉर्न मोमोज हरी चटनी या रेड चिली सॉस के साथ सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it