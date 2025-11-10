सिगरेट और शराब से ज्यादा खतरनाक ये 4 Foods, Lung Cancer की सबसे बड़ी वजह!

नारी डेस्क: जब भी फेफड़ों के कैंसर (Lung Cancer) की बात होती है, तो सबसे पहले दिमाग में यहीं आता है कि इसकी वजह सिगरेट और शराब ही हैं लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना भी कैंसर का एक बड़ा कारण बनता है। हमारी थाली में मौजूद कुछ फूड्स शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हानिकारक केमिकल्स पैदा करते हैं, जो धीरे-धीरे कोशिकाओं (Cells) को डैमेज कर कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं यानि अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल से बच भी रहे हैं तो भी गलत खानपान आपको लंग कैंसर के खतरे में डाल सकता है।

लंग कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले फूड्स

डीप फ्राइड फूड्स (French Fries, पकोड़े, तला हुआ चिकन) बहुत ऊंचे तापमान पर तलने से Acrylamide नामक हानिकारक केमिकल बनता है। यह केमिकल कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को सक्रिय करता है। बार-बार डीप फ्राइड स्नैक्स खाने से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।

प्रोसेस्ड मीट (Bacon, Sausage, Hot Dog)

इनमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट पाए जाते हैं। पकाने के दौरान ये तत्व कैंसरकारी (Carcinogenic) बन जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक, प्रोसेस्ड मीट खाने वालों में लंग और कोलोन कैंसर का खतरा ज्यादा पाया गया है।

रेड मीट (बीफ, पोर्क, लैम्ब)

बार-बार रेड मीट खाने से खतरा बढ़ता है। खासकर चारकोल या ग्रिल पर पकाने पर इसमें Heterocyclic Amines (HCAs) और Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) जैसे केमिकल्स बनते हैं। ये सीधे डीएनए और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

ज्यादा नमक और अचार वाली चीजें

बहुत ज्यादा नमकीन और अचार वाली चीजों में Nitrosamines बनते हैं। ये टिश्यू को डैमेज करते हैं और पेट से लेकर फेफड़ों तक कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। खासकर रोजाना खाने में ज्यादा नमक लेने वालों को सावधान रहना चाहिए।

शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक्स

ज्यादा शुगर लेने से शरीर में क्रोनिक इंफ्लेमेशन और हार्मोनल असंतुलन होता है। ये बदलाव कैंसर कोशिकाओं को बढ़ावा देते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज्यादा मीठी चीजें लंग कैंसर के अलावा मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का भी रिस्क बढ़ाती हैं।

क्यों जरूरी है सतर्क रहना?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी दोनों मानते हैं कि 30-35% कैंसर, गलत खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। सिर्फ स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं, बल्कि डेली डाइट में मौजूद फूड्स भी लंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। ताजे फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। ओमेगा-3 युक्त फूड (फ्लैक्ससीड, अखरोट, फिश) डाइट में शामिल करें। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का सेवन कम से कम करें। डीप फ्राइड और पैकेज्ड स्नैक्स से दूरी बनाएं। शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक की जगह नारियल पानी, छाछ या हर्बल टी लें। याद रखें, आपकी थाली ही आपकी दवा है। सही खानपान से आप न सिर्फ लंग कैंसर बल्कि कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।