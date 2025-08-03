10 AUGSUNDAY2025 2:27:55 PM
‘नसीब अपना अपना’ की चंदो अब कहां हैं? तीन शादियों के बाद सजी उनकी ग्लैमरस जिंदगी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Aug, 2025 02:24 PM
‘नसीब अपना अपना’ की चंदो अब कहां हैं? तीन शादियों के बाद सजी उनकी ग्लैमरस जिंदगी

नारी डेस्क: 1980 के दशक में आई मशहूर फिल्म ‘नसीब अपना अपना’ में राधिका सरथकुमार ने ऋषि कपूर की गांव वाली पत्नी चंदो का किरदार निभाया था। अपनी भोली-भाली और टेढ़ी चोटी वाली उस लड़की का रूप आज से काफी अलग हो चुका है। आज राधिका न केवल एक सफल एक्ट्रेस हैं बल्कि एक प्रोड्यूसर, बिजनेसवुमन और राजनीति की सक्रिय सदस्य भी बन चुकी हैं।

राधिका की एक्टिंग यात्रा

राधिका सरथकुमार ने अपना फिल्मी सफर 1978 में तमिल फिल्म ‘कीजहक्के पोगुम रेल’ से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। उनकी अभिनय क्षमता को देखते हुए उन्हें कई अवॉर्ड्स भी मिले हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @radhika_sarathkumar

तीन शादियों का सफर

राधिका की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने अब तक तीन शादियां की हैं। उनकी पहली शादी 1985 में मलयालम अभिनेता और प्रोड्यूसर प्रताप पोथेन से हुई, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड हार्डी से शादी की, जो भी सफल नहीं रही। साल 2001 में राधिका ने पूर्व बॉडीबिल्डर सरथकुमार रामनाथन से तीसरी शादी की। इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं — एक बेटा राहुल और एक बेटी रायने।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @radhika_sarathkumar

अब क्या कर रही हैं राधिका?

फिल्मी करियर के अलावा, राधिका ने प्रोडक्शन का काम भी संभाला है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अब वे एक ग्लैमरस और आत्मनिर्भर महिला के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ को मजबूती से संभाला है।

‘नसीब अपना अपना’ की भोली चंदो आज एक नई पहचान बना चुकी हैं। फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ की जर्नी भी प्रेरणादायक है। राधिका सरथकुमार ने साबित किया है कि वक्त के साथ बदलाव और सफलता दोनों ही संभव हैं।  

