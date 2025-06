म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका:मशहूर सिंगर की कार दुर्घटना में हुई मौत

नारी डेस्क: हॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री से दुखद खबर आई है। प्रसिद्ध सिंगर माइकल सुमलर का सड़क हादसे में निधन हो गया है। माइकल ‘कूल एंड द गैंग’ नामक फेमस बैंड के सदस्य थे। उनके अचानक जाने से फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्त बहुत दुखी और सदमे में हैं। ‘कूल एंड द गैंग’ बैंड ने भी इस घटना की जानकारी देते हुए माइकल को श्रद्धांजलि दी है।

माइकल का यह दुखद हादसा अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के मैबलटन शहर में हुआ। 25 मई की शाम वे अपनी काली रंग की निसान कार चला रहे थे। तभी उनकी कार अचानक किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। यह दुर्घटना काफी गंभीर थी। हादसे के बाद माइकल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

