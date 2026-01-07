सुबह-सुबह दिखने लगे ये  लक्षण तो समझ जाएं आने वाला है स्ट्रोक

नारी डेस्क: स्ट्रोक क्या है और क्यों होता है? स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। यह तब होता है जब दिमाग तक जाने वाला खून अचानक रुक जाता है या कम हो जाता है। दिमाग को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, जिससे दिमाग के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। अगर समय पर इलाज न मिले, तो इससे ब्रेन डैमेज, शरीर के अंगों में पक्षाघात (पैरालिसिस) और जीवन के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। स्ट्रोक के मुख्य प्रकार हैं

इस्केमिक स्ट्रोक: दिमाग की नस में खून का थक्का जम जाता है।

हेमरेजिक स्ट्रोक: दिमाग की नस फट जाती है या खून लीक होने लगता है।

मिनी स्ट्रोक / टीटीए (Transient Ischemic Attack): छोटे स्ट्रोक जो भविष्य में बड़े स्ट्रोक का संकेत दे सकते हैं।

स्ट्रोक के जोखिम बढ़ाने वाले कारणों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अधिक कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा, दिल की बीमारियां, शारीरिक गतिविधि की कमी और ज्यादा शराब शामिल हैं।

चेहरे का बदलाव

सुबह उठते समय अगर आप देखें कि चेहरे का एक हिस्सा ढीला या टेढ़ा लग रहा है, तो यह स्ट्रोक का शुरुआती संकेत हो सकता है। मुस्कुराने या बोलने पर चेहरा असमान दिखना भी चेतावनी का संकेत है। ऐसे बदलाव को हल्के में न लें, क्योंकि यह दिमाग के प्रभावित हिस्से का संकेत है।

हाथ और पैर में कमजोरी या सुन्नपन

स्ट्रोक का एक आम संकेत यह है कि अचानक शरीर के एक तरफ हाथ या पैर कमजोर महसूस होने लगते हैं। सुन्नपन, झनझनाहट या अचानक उठने-बैठने में कठिनाई भी हो सकती है। यह संकेत अक्सर शरीर के एक तरफ ही दिखाई देते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

बोलने और समझने में समस्या

अगर शब्द साफ नहीं निकल रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही, या साधारण वाक्यों को दोहराने में परेशानी हो रही है, तो यह भी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। लोग अक्सर इसे थकान या नींद की कमी समझ लेते हैं, लेकिन यह गंभीर लक्षण हो सकता है।

दृष्टि में बदलाव

सुबह-सुबह अचानक देखने में कठिनाई, डबल विज़न या एक आंख से बिल्कुल न देख पाना भी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। यह लक्षण दिमाग के उन हिस्सों में समस्या को दर्शाता है जो आंखों और दृष्टि से जुड़े होते हैं।

संतुलन और भ्रम

कुछ लोगों को सुबह उठते ही अचानक भ्रम की स्थिति, संतुलन में कमी, चलने में लड़खड़ाना या चक्कर आना महसूस हो सकता है। बुजुर्गों में लक्षण हल्के हो सकते हैं जैसे अचानक थकान, चुप्पी, व्यवहार में बदलाव या रोजमर्रा के काम करने में परेशानी।

FAST टेस्ट से स्ट्रोक पहचानें

डॉक्टर FAST टेस्ट अपनाने की सलाह देते हैं। इसे अपनाकर आप जल्दी पहचान सकते हैं कि स्ट्रोक का खतरा है या नहीं:

F (Face) – चेहरा टेढ़ा या असमान दिख रहा है?

A (Arm) – एक हाथ उठाने में कमजोरी?

S (Speech) – बोलने में कठिनाई या आवाज़ लड़खड़ा रही है?

T (Time) – अगर कोई भी लक्षण दिखे, तुरंत एमरजेंसी कॉल करें।

क्यों तुरंत एक्शन जरूरी है

स्ट्रोक में हर सेकंड कीमती होता है। जितनी जल्दी मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उतना ज्यादा ब्रेन डैमेज से बचाव संभव है। सुबह दिखने वाले संकेतों को थकान, नींद की कमी या सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आपको या घर के किसी सदस्य को ऐसे लक्षण दिखें, तो देर न करें और तुरंत मेडिकल मदद लें। सही समय पर इलाज जीवन बचा सकता है।