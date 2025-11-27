पाकिस्तान के मौलवी का विवादित बयान- मैं ऐश्वर्या  को बनाऊंगा अपनी बेगम

नारी डेस्क: कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना ये लाइनें पाकिस्तान पर बिल्कुल सही बैठती है। भारत को नीचा दिखाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। अब हाल ही में पाकिस्तान के मौलवी ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया है। उसने पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर बेहद ही विवादित बयान दिया है।



मौलवी का वीडियो वायरल

पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय दो से चार महीने में उन्हें शादी का प्रस्ताव भेज सकती हैं। मौलवी ने यह भी कहा कि वह ऐश्वर्या राय को मुसलमान बनाएंगे और फिर उनसे शादी करके उन्हें अपनी बेगम बना लेंगे। इतना ही नहीं उसने तो बच्चन परिवार की बहू का मुस्लिम नाम तक भी सोच लिया है।



ऐश्वर्या राय का नाम बदलना चाहते हैं मौलवी

एक पॉडकास्ट वीडियो में मुफ्ती कावी यह कहता सुनाई दे रहा है कि - ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर दोनों पार्टनर अलग होते हैं तो ऐश्वर्या राय मुझे शादी के लिए मैसेज करेंगी। कावी ने कहा- 'सुना है कि मियां-बीवी (अभिषेक-ऐश्वर्या) के बीच अलहदगी (अलगाव) की सूरत बन रही है।... अल्लाह करे न हो क्योंकि मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, लेकिन अगर अलहदगी हो जाती है तो इंशाअल्लाह दो चार महीने के भीतर हो जाती है तो उनकी (ऐश्वर्या) की तरफ से भी निकाह का पैगाम आ जाएगा।'



पहले राखी सांवत से शादी करना चाहते थे मौलवी

जब मौलवी से पूछा गया कि ऐश्वर्या तो हिंदू है वो एक मुस्लिम से कैसे शादी करेंगे तो उन्होंने राखी सावंत का हवाला देते हुए कहा- उनका नाम अब फातिमा हो चुका है। मौलवी यही नहीं रूके उन्होंने आगे कहा- वे ऐश्वर्या राय को पहले मुसलमान बनाएंगे फिर उनसे शादी करेंगे। वह ऐश्वर्या राय का नाम पहले आयशा राय करेंगे फिर निकाह करेंगे। इससे पहले भी विवादित मौलवी ने इसी साल की शुरुआत में भारतीय मॉडल, डांसर और परफॉर्मर राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जताई थी।