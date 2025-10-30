फिर विवादों में ममता कुलकर्णी, बोली- आतंकवादी नहीं है दाऊद इब्राहिम, उसने नहीं करवाया बम ब्लास्ट

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पूर्व बॉलीवुड स्टार ममता कुलकर्णी, जो सालों से ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर रही हैं ने उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के बारे में बोलने के बाद अचानक गरमागरम चर्चा का केंद्र बन गईं। कुछ ही घंटों में इस कार्यक्रम के वीडियो हर जगह फैल गए, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। चलिए जानते हैं पूरा मामला।
कार्यक्रम में ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम से किसी भी तरह के संबंध से खुद को दूर रखने की कोशिश की। लेकिन उनके स्पष्टीकरण ने जवाबों से ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि उनका दाऊद से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोगों ने पहले उनका नाम ग़लत तरीके से लिया था। पूर्व अभिनेत्री नेदावा किया वह अपने जीवन में कभी दाऊद से नहीं मिलीं और उसके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति के साथ उनका नाम जुड़ा था, जिसे कई लोग विक्की गोस्वामी मानते हैं, उसने भारत में कोई भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि नहीं की है।
ममता कुलकर्णी ने लोगों से अंतर समझने का आग्रह करते हुए कहा- "वह कोई आतंकवादी नहीं है।" ममता ने कहा- 'दाऊद न कोई आतंकवादी है और न बम ब्लास्ट जैसी किसी भी घटना में उसका नाम कभी नहीं आया है। मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने एक साजिश के तहत उसे बदनाम किया है। किसी को गुनहगार होने के लिए आरोप साबित होने चाहिए, प्रचार करने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है।' उनकी यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
हंगामा बढ़ता देख, ममता ने एक और वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे ध्यान से सुनें और उनके बारे में कोई राय बनाने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। उन्होंने दोहराया कि उनका दाऊद से कोई लेना-देना नहीं है और न ही कभी उनसे कोई संबंध रहा है। न पहले कभी, न अब। उन्होंने फिर से खुलकर विकी गोस्वामी का ज़िक्र किया। ममता ने स्वीकार किया कि वह उन्हें जानती हैं और कुछ समय से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार उन्होंने कभी कोई राष्ट्र-विरोधी काम नहीं किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी पिछली टिप्पणियों को ग़लत समझा गया और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।
जिन लोगों को याद नहीं होगा, उनके लिए बता दें कि गोस्वामी एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं और उनका नाम ड्रग तस्करी के मामलों में जुड़ा रहा है। ऐसी भी अफ़वाहें थीं कि उन्होंने ममता से शादी की थी, हालांकि उन्होंने सालों पहले इस बात से इनकार किया था। गोस्वामी ने एक बार इंडिया टुडे को बताया था कि ममता उनकी पत्नी नहीं, बल्कि एक शुभचिंतक थीं जो मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़ी रहीं। वह आखिरी बार 2002 में आई फिल्म 'कभी तुम कभी हम' में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई थी।