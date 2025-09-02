05 SEPFRIDAY2025 9:47:36 PM
सबसे बड़ी आपदा! लैंडस्लाइड से पूरा ही गांव हो गया तबाह, 1,000 लोगों में एक बचा सिर्फ एक आदमी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Sep, 2025 12:46 PM
नारी डेस्क: सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर में भूस्खलन से एक गांव तबाह हो गया, जिसमें लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई। यह अफ्रीकी देश के हाल के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। सूडान लिबरेशन मूवमेंट-आर्मी ने एक बयान में कहा कि यह त्रासदी अगस्त के अंत में कई दिनों की भारी बारिश के बाद मध्य दारफुर के मर्रा पर्वतों में स्थित तरासिन गाँव में रविवार को हुई।


पूरे गांव में बचा बस एक शख्स

बयान में कहा गया है- "प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि गांव के सभी निवासियों की मौत हो गई है, जिनकी संख्या लगभग एक हज़ार है। केवल एक व्यक्ति बच गया है।" समूह ने कहा कि गाव पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और शवों को बरामद करने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों से अपील की। मार्राह पर्वत समाचार आउटलेट द्वारा साझा किए गए फुटेज में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक समतल क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जहां लोगों का एक समूह खोज कर रहा है।


सूडान गृहयुद्ध का कर रहा है सामना

 
यह त्रासदी ऐसे समय में हुई है जब सूडान में विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़ गया है, जब देश की सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच तनाव अप्रैल 2023 में राजधानी खार्तूम और देश के अन्य हिस्सों में खुली लड़ाई में बदल गया। सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच गंभीर प्रतिबंधों और लड़ाई के कारण मार्राह पर्वत सहित दारफुर क्षेत्र का अधिकांश भाग संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूहों के लिए लगभग दुर्गम हो गया है। इस संघर्ष में 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और देश के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ने के कारण कुछ परिवारों को ज़िंदा रहने के लिए घास चरने पर मजबूर होना पड़ा है।


यहां हर साल बारिश लाती है तबाही

तरासिन गाँव मार्रा पर्वत के मध्य में स्थित है, जो एक ज्वालामुखी क्षेत्र है और इसके शिखर की ऊंचाई 3,000 मीटर से ज़्यादा है। यूनिसेफ के अनुसार, एक विश्व धरोहर स्थल, यह पर्वत श्रृंखला अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम तापमान और अधिक वर्षा के लिए जानी जाती है। यह राजधानी खार्तूम से 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा पश्चिम में स्थित है। रविवार को हुआ भूस्खलन सूडान के हालिया इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। जुलाई से अक्टूबर तक होने वाली मौसमी बारिश में हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं।
 

