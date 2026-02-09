19 FEBTHURSDAY2026 1:31:08 AM
किन लोगों को अजवाइन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए?

किन लोगों को अजवाइन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए?

नारी डेस्क : अजवाइन (Carom Seeds) भारतीय रसोई में एक महत्वपूर्ण मसाला है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। यह पेट की समस्याओं, गैस, अपच और सूजन को कम करने में मदद करता है। हालांकि, हर किसी के लिए अजवाइन का सेवन सुरक्षित नहीं होता। कुछ लोग हैं, जिन्हें अजवाइन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जानें किन लोगों को अजवाइन से बचना चाहिए।

पेट में अल्सर या एसिडिटी की समस्या वाले लोग

अजवाइन में तेजाब जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पेट में जलन और एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स या पेट की अन्य समस्याएं हैं, तो अजवाइन का सेवन उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोगों को इसे बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

हार्ट या ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोग

अजवाइन का सेवन ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोग इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। क्योंकि अजवाइन के कुछ तत्व रक्तचाप को अचानक बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे हार्ट संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस समूह के लोग इसे सुरक्षित मात्रा में और चिकित्सक की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें।

प्रेग्नेंट महिलाएं

अजवाइन का अधिक सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे समय से पहले संकुचन या मृत्तक जन्म का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्भावस्था में अजवाइन का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए और हमेशा सावधानीपूर्वक मात्रा में ही लें।

बच्चों में सावधानी

छोटे बच्चों को अजवाइन के बीज सीधे नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह उनके नाजुक पेट को परेशान कर सकता है। इसके अलावा, बच्चों में एलर्जी या स्किन रैश का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों को अजवाइन देना हो तो पानी या दूध में भिगोकर हल्का उबालकर ही दें और मात्रा हमेशा सीमित रखें।

किडनी या लीवर की समस्या वाले लोग

अजवाइन में कुछ सक्रिय तत्व किडनी और लीवर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही किडनी या लीवर की बीमारी है, तो अजवाइन का सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे मामलों में इसे पूरी तरह से बचना चाहिए या केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए।

सही तरीके से अजवाइन का सेवन

हमेशा थोड़ी मात्रा में अजवाइन का सेवन करें।
बच्चों और बुजुर्गों को हल्की मात्रा ही दें।
पेट की समस्या वाले लोग अजवाइन को भाप या पानी में उबालकर लें।
अगर किसी को एलर्जी है, तो अजवाइन बिल्कुल न लें।

अजवाइन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं। पेट की समस्या, ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था या किडनी/लीवर की बीमारी वाले लोग अजवाइन का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। सही मात्रा और सही तरीके से इसका उपयोग करना जरूरी है।
 

