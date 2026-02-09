19 FEBTHURSDAY2026 1:29:46 AM
सोनम कपूर के बेबी शावर में दिखी खुशियों की झलक, करीना से खुशी कपूर तक ने लगाया ग्लैमर का तड़का

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Feb, 2026 11:48 AM
नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इसी खुशी में मुंबई स्थित उनके घर पर एक खास और बेहद खूबसूरत बेबी शावर सेरिमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कपूर परिवार के साथ-साथ बॉलीवुड के कई करीबी दोस्त और सितारे शामिल हुए। पूरे फंक्शन में खुशी, मस्ती और प्यार का माहौल देखने को मिला।

दूसरी बार मां बनने जा रहीं सोनम कपूर

सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं। उनके बेटे का नाम वायु है, जो अब तीन साल का हो चुका है। अब यह कपल एक बार फिर पैरेंट्स बनने के लिए तैयार है। सोनम और आनंद ने नवंबर 2025 में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी, जिसके बाद से ही लोग उनके बेबी शावर का इंतज़ार कर रहे थे।

मुंबई में घर पर हुआ ग्रैंड बेबी शावर

8 फरवरी को सोनम कपूर के मुंबई वाले घर पर बेबी शावर सेरिमनी रखी गई। इस खास मौके पर सोनम के पापा अनिल कपूर, करीना कपूर खान, शबाना आजमी, भूमि पेडनेकर, खुशी कपूर और महीप कपूर समेत कई जाने-माने चेहरे पहुंचे। सभी मेहमान देसी और एलिगेंट लुक में नजर आए।

लहंगा पहन सोनम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

बेबी शावर की अंदर की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सोनम कपूर इस मौके पर खूबसूरत लहंगा-चोली में नजर आईं। उन्होंने बड़े ही प्यारे और गूफी अंदाज में पोज दिए और अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट किया। सोनम बेहद खुश और ग्लोइंग लग रही थीं। इन खास पलों की झलक उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की।

पपाराजी वीडियोज में दिखे ये सितारे

सोशल मीडिया पर पपाराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियोज में कई सितारे सोनम के बेबी शावर में एंट्री करते दिखे। सोनम की कज़िन अंशुला कपूर और खुशी कपूर भी फंक्शन में नजर आईं। अर्जुन कपूर कुर्ता-पजामा में पूरे स्वैग के साथ पहुंचे। वहीं, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी इस खास मौके का हिस्सा बनीं।

नाना बनने की खुशी में अनिल कपूर

सोनम के पापा अनिल कपूर दोबारा नाना बनने को लेकर बेहद खुश नजर आए। उनका स्टाइलिश लुक और चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वह इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं। करीना कपूर खान भी देसी अंदाज में छा गईं और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

अनुपम खेर ने भी दिया आशीर्वाद

अनिल कपूर के करीबी दोस्त और अभिनेता अनुपम खेर भी सोनम के बेबी शावर में पहुंचे। उन्होंने होने वाले बच्चे के लिए सोनम और आनंद को ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया।

सोनम कपूर और आनंद आहूजा की लव स्टोरी

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने साल 2018 में सिख रीति-रिवाज से शादी की थी। दोनों ने शादी से पहले कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। शादी के बाद सोनम फिल्मों से ब्रेक लेकर आनंद के साथ लंदन शिफ्ट हो गई थीं। साल 2022 में वहीं उन्होंने अपने पहले बेटे वायु को जन्म दिया।

मेटरनिटी फोटोशूट को लेकर हुई थीं ट्रोल

कुछ समय पहले सोनम कपूर ने अपना मेटरनिटी फोटोशूट शेयर किया था, जिसमें वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं। हालांकि एक सफेद ड्रेस वाले वीडियो को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। इसके बावजूद सोनम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी को एंजॉय कर रही हैं।

करियर से फिलहाल ब्रेक पर सोनम

सोनम कपूर ने साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने नीरजा, रांझणा और प्रेम रतन धन पायो जैसी हिट फिल्मों में काम किया। सोनम आखिरी बार 2023 में बड़े पर्दे पर नजर आई थीं और फिलहाल फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं।

नोट: सोनम कपूर का बेबी शावर उनके जीवन का बेहद खास और यादगार पल बन गया, जिसकी झलक फैंस को सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रही है।
 

 

