07 OCTTUESDAY2025 2:53:59 PM
Nari

इंस्टेंट अमचूर चटनी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Oct, 2025 02:05 PM
इंस्टेंट अमचूर चटनी

नारी डेस्क : अगर आप खट्टी-मीठी स्वादिष्ट चटनी की तलाश में हैं जो तुरंत बन जाए और हर डिश के साथ कमाल लगे, तो इंस्टेंट अमचूर चटनी आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अमचूर यानी सूखे आम का पाउडर, गुड़, और कुछ मसालों से बनी यह चटनी स्वाद में लाजवाब होती है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसे आप समोसे, कचौरी, पराठे या किसी भी स्नैक के साथ परोस सकते हैं।

Servings - 20

PunjabKesari

यें भी पढ़ें: बार्बीक्यू Chicken

सामग्री

सूखा आम पाउडर (अमचूर) – 30 ग्राम

पानी – 200 मिलीलीटर

गुड़ – 150 ग्राम

पानी – 100 मिलीलीटर

काला नमक – 1/4 चम्मच

भुना जीरा पाउडर – 1 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/4 चम्मच

किशमिश – 1 बड़ा चम्मच

खरबूजे के बीज – 1 बड़ा चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. एक बाउल में 30 ग्राम अमचूर पाउडर और 200 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छे से फेंट लें ताकि एक चिकना मिश्रण तैयार हो जाए।

2. अब एक पैन में 150 ग्राम गुड़ और 100 मिलीलीटर पानी डालें। मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए गुड़ को पूरी तरह घुलने तक पकाएं।

3. अब इस पैन में तैयार अमचूर का मिश्रण डालें। फिर इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं।

4. मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं।

5. अब इसमें किशमिश और खरबूजे के बीज डालें और एक मिनट तक और पकाएं।

6. गैस बंद कर दें और इसे एक घंटे तक ठंडा होने दें।

7. ठंडी होने के बाद परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

    Nari Special

    नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

    नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it