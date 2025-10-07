नारी डेस्क : अगर आप खट्टी-मीठी स्वादिष्ट चटनी की तलाश में हैं जो तुरंत बन जाए और हर डिश के साथ कमाल लगे, तो इंस्टेंट अमचूर चटनी आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अमचूर यानी सूखे आम का पाउडर, गुड़, और कुछ मसालों से बनी यह चटनी स्वाद में लाजवाब होती है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसे आप समोसे, कचौरी, पराठे या किसी भी स्नैक के साथ परोस सकते हैं।

Servings - 20

सामग्री

सूखा आम पाउडर (अमचूर) – 30 ग्राम

पानी – 200 मिलीलीटर

गुड़ – 150 ग्राम

पानी – 100 मिलीलीटर

काला नमक – 1/4 चम्मच

भुना जीरा पाउडर – 1 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/4 चम्मच

किशमिश – 1 बड़ा चम्मच

खरबूजे के बीज – 1 बड़ा चम्मच

विधि

1. एक बाउल में 30 ग्राम अमचूर पाउडर और 200 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छे से फेंट लें ताकि एक चिकना मिश्रण तैयार हो जाए।

2. अब एक पैन में 150 ग्राम गुड़ और 100 मिलीलीटर पानी डालें। मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए गुड़ को पूरी तरह घुलने तक पकाएं।

3. अब इस पैन में तैयार अमचूर का मिश्रण डालें। फिर इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं।

4. मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं।

5. अब इसमें किशमिश और खरबूजे के बीज डालें और एक मिनट तक और पकाएं।

6. गैस बंद कर दें और इसे एक घंटे तक ठंडा होने दें।

7. ठंडी होने के बाद परोसें।

