बार्बीक्यू Chicken

नारी डेस्क : बार्बीक्यू चिकन एक ऐसी स्वादिष्ट और लाजवाब डिश है जो हर पार्टी या गेट-टुगेदर में सबका ध्यान खींच लेती है। दही और मसालों में मेरिनेट किया हुआ चिकन जब ओवन या ग्रिल पर धीरे-धीरे पकता है, तो उसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही मुंह में पानी ला देते हैं। यह रेसिपी न केवल बनाने में आसान है, बल्कि हेल्दी भी है क्योंकि इसमें डीप फ्राई की जगह बेक या ग्रिल करने की विधि अपनाई जाती है।

Servings - 3

सामग्री

दही (Yogurt) – 200 ग्राम

नींबू का रस (Lemon juice) – 1 टेबलस्पून

लाल मिर्च पाउडर (Red chili) – 1 टीस्पून

गरम मसाला (Garam masala) – 1/2 टीस्पून

लहसुन पाउडर (Garlic powder) – 1/4 टीस्पून

सूखा अदरक पाउडर (Dry ginger powder) – 1/4 टीस्पून

जीरा पाउडर (Cumin powder) – 1 टीस्पून

धनिया पाउडर (Coriander powder) – 1 टीस्पून

काली मिर्च पाउडर (Black pepper) – 1/4 टीस्पून

चिकन ड्रमस्टिक्स (Chicken drumsticks) – 800 ग्राम

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि 

1. एक बाउल में दही, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, लहसुन पाउडर, सूखा अदरक पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालें।
सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा मेरिनेशन तैयार करें।

यें भी पढ़ें : पाजोन

2. इसमें चिकन ड्रमस्टिक्स डालें और अच्छी तरह से मिलाएं ताकि मेरिनेशन हर टुकड़े पर समान रूप से लग जाए।

3. मेरिनेट किया हुआ चिकन एक बेकिंग ट्रे में रखें।

4. ओवन को 200°C (356°F) पर प्रीहीट करें और चिकन को 20–25 मिनट तक बेक करें।
फिर ओवन से निकाल लें।

5. अब ब्रश की मदद से बचे हुए मेरिनेशन को चिकन पर दोबारा लगाएं और फिर से 20–25 मिनट तक बेक करें।

6. तैयार है स्वादिष्ट बार्बीक्यू चिकन! इसे गर्मागर्म परोसें और मजे से खाएं।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

