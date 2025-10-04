नारी डेस्क : पाजोन एक मशहूर कोरियन पैनकेक है, जो हरी स्प्रिंग अनियन और हल्के मसालों से बनाया जाता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह व्यंजन नाश्ते या स्नैक के लिए बेहतरीन है। अंडे और प्याज़ की खुशबू से भरपूर पाजोन का स्वाद बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है।
Servings - 2
सामग्री
मैदा – 80 ग्राम
कॉर्न फ्लोर – 20 ग्राम
नमक – 1/2 छोटा चम्मच
पिसी हुई चीनी – 1 छोटा चम्मच
ठंडा पानी – 150 मिलीलीटर
तेल – 2 बड़े चम्मच
हरी स्प्रिंग अनियन – 120 ग्राम
फेंटा हुआ अंडा – 1
कुटी हुई काली मिर्च – 1/8 छोटा चम्मच
बनाने की विधि
1. एक बाउल में 80 ग्राम मैदा, 20 ग्राम कॉर्न फ्लोर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच पिसी चीनी और 150 मिलीलीटर ठंडा पानी डालें। इसे फेंटकर स्मूद और बिना गुठली वाला घोल तैयार कर लें।
2. पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। उसमें स्प्रिंग अनियन (हरी प्याज़) को समान रूप से फैलाकर परत बना लें।
3. अब तैयार घोल का एक भाग प्याज़ के ऊपर डालें और हल्के हाथ से फैला दें। ऊपर से फेंटा हुआ अंडा चम्मच से डालें और कुटी काली मिर्च छिड़कें।
4. ढककर 4-5 मिनट तक पकाएं, जब तक निचला हिस्सा सेट न हो जाए। अब धीरे से पलटें और दूसरी तरफ से भी सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं।
6. गरमा-गरम परोसें।
नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum