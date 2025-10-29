29 OCTWEDNESDAY2025 7:04:03 PM
Nari

किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां? डॉक्टर ने बताए 5 बड़े कारण

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Oct, 2025 03:05 PM
किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां? डॉक्टर ने बताए 5 बड़े कारण

नारी डेस्क:  सर्दियों के मौसम में एड़ियों का फटना एक आम समस्या है, लेकिन अगर आपकी एड़ियां बार-बार फट रही हैं या बहुत गहरी दरारें पड़ रही हैं, तो यह केवल मौसम की वजह से नहीं बल्कि शरीर में पोषण की कमी का संकेत भी हो सकता है।  एड़ियों के फटने की समस्या कई बार विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर कौन से पोषक तत्वों की कमी से एड़ियां फटती हैं और इसे ठीक करने के उपाय क्या हैं।

 किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां?

एड़ियों के फटने का सबसे प्रमुख कारण विटामिन E और जिंक की कमी है। विटामिन E त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर त्वचा सूखी, खुरदरी और फटी हुई दिखने लगती है। वहीं, जिंक त्वचा की मरम्मत (healing process) में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से त्वचा के घाव देर से भरते हैं और एड़ियां बार-बार फटती हैं। विटामिन E से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, और पालक को डाइट में शामिल करें। जिंक के लिए चना, कद्दू के बीज, मूंगफली और अंडे का सेवन करें।

Foot Care: फटी एड़ियां होगी मिनटों में ठीक, ये Remedies करेगी काम आसान

 सर्दी की शुष्क हवा

सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा त्वचा की प्राकृतिक नमी को सोख लेती है। इस वजह से एड़ियों की त्वचा कठोर होकर फटने लगती है। जिन लोगों की स्किन पहले से ड्राई होती है, उन्हें यह समस्या और अधिक होती है। रात में सोने से पहले पैरों पर नारियल तेल या विटामिन E ऑयल लगाएं और कॉटन के मोज़े पहनकर सोएं। इससे नमी बनी रहती है और त्वचा मुलायम होती है।

मोटापा और वजन का दबाव

जब शरीर का वजन बढ़ता है तो पैरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह दबाव धीरे-धीरे एड़ियों की स्किन को फैलाकर फाड़ देता है। अगर लंबे समय तक खड़े रहते हैं या चलते हैं तो यह समस्या और बढ़ सकती है। वजन को नियंत्रित रखें, लंबे समय तक खड़े रहने से बचें और गद्देदार सोल वाले आरामदायक जूते पहनें।

 त्वचा की बीमारियां

कई बार एड़ियों का फटना किसी त्वचा रोग का लक्षण भी हो सकता है। एक्जिमा, सोरायसिस, या फंगल इंफेक्शन जैसी बीमारियों में त्वचा पतली और कमजोर हो जाती है। नमी की कमी या संक्रमण से एड़ियों में गहरी दरारें बन जाती हैं जो दर्दनाक हो सकती हैं। अगर दरारें बहुत गहरी हैं या उनमें खून आता है, तो तुरंत किसी त्वचा विशेषज्ञ (Dermatologist) से परामर्श लें। संक्रमण की स्थिति में घरेलू इलाज से बचें।

PunjabKesari

गलत चप्पल या जूते पहनना

बहुत पतले सोल वाले सैंडल या खुली एड़ी वाले फुटवियर पहनने से एड़ियों पर झटका ज्यादा पड़ता है। इससे त्वचा की ऊपरी परत फटने लगती है। हमेशा सॉफ्ट सोल वाले जूते या चप्पल पहनें जो एड़ियों को सपोर्ट दें। सर्दियों में बंद जूते पहनने से भी एड़ियों की नमी बनी रहती है।

एड़ियों की देखभाल कैसे करें? (Home Remedies for Cracked Heels)

गुनगुने पानी में पैर भिगोएं: रात में 10-15 मिनट तक पैरों को गुनगुने पानी में भिगोकर रखें। इससे मृत त्वचा नरम हो जाती है।

स्क्रब करें: प्यूमिक स्टोन या फुट स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़कर एड़ियों की मृत त्वचा निकालें।

मॉइस्चराइज करें: इसके बाद नारियल तेल, ग्लिसरीन या शीया बटर आधारित क्रीम से मालिश करें।

मोज़े पहनें: क्रीम लगाने के बाद सूती मोज़े पहनकर सो जाएं ताकि नमी बंद हो जाए और असर गहरा हो।

सही खानपान रखें

डाइट में विटामिन E, जिंक, और ओमेगा-3 फैटी एसिड वाली चीजें शामिल करें। खूब पानी पिएं ताकि शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। जंक फूड और अधिक शुगर वाले पदार्थों से परहेज करें क्योंकि ये स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं।

PunjabKesari

(Disclaimer) यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार की त्वचा समस्या या संक्रमण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।  

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it