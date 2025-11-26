02 DECTUESDAY2025 8:24:24 PM
80% नहीं रहेगा Heart Attack का रिस्क, ये 5 आदतें बहुत जरूरी

  • Updated: 26 Nov, 2025 05:04 PM
नारी डेस्कः शरीर के सबसे नाजुक अंगों में दिल सबसे नाजुक है। बावजूद इसके लोग दिल का उस तरह से ध्यान नहीं रखते जितना जरूरी है तभी तो हार्ट अटैक के मामले दिनों दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा बिगड़ता लाइफस्टाइल है लेकिन अगर दिल के दौरे से बचाव चाहिए तो कुछ लाइफस्टाइल टिप्स फॉलो करने जरूरी है। चलिए आपको वो 5 चीजें बताते हैं जिससे दिल के दौरे के जोखिम को 80 प्रतिशत तक किया जा सकता है। 

एरिज़ोना विश्वविद्यालय के सरवर हार्ट सेंटर की निदेशक और एरिज़ोना कॉलेज ऑफ़ मेडिसिन - टक्सन में मेडिसिन की प्रोफ़ेसर , एमडी, पीएचडी , नैन्सी के. स्वित्ज़र द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने स्वीडन के कैरोलिंस्का संस्थान के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें 45 से 79 वर्ष की आयु के 20,721 स्वस्थ स्वीडिश पुरुषों का 11 वर्षों तक अवलोकन किया गया था। 

जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ़ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि अगर पुरुष अपने लाइफस्टाइल में ये 5 बदलाव करें तो वे अपने दिल के दौरे के जोखिम को 80 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं हालांकि डॉ. स्वित्ज़र ने यह भी कहा, "मेरा मानना ​​है कि ये बदलाव महिलाओं और अमेरिकियों पर भी लागू होते हैं।"
लाइफस्टाइल में कौन से 5 बदलाव जरूरी 

धूम्रपान छोड़ेंः  धूम्रपान न करने से 36 प्रतिशत जोखिम में कमी आई। अगर आप धूम्रपान छोड़ दें तो हार्ट अटैक का रिस्क काफी हद तक कम होगा। 

ताजी फल-सब्जियांः डिब्बाबंद खाने की बजाए ताजे फल और सब्जियां खाएं। आपकी डाइट में फल, सब्जियां, फलियां, मेवे, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, साबुत अनाज और मछली हो। ऐसा भरपूर आहार लेने से 18 प्रतिशत की हार्ट अटैक मामलों में कमी होती है।

वजन कंट्रोलः 37 इंच या उससे कम कमर बनाए रखने पर (पुरुषों के लिए) हार्ट अटैक मामलों में 12 प्रतिशत की कमी आई । वहीं महिलाओं के लिए यह कमर की परिधि लगभग 35 इंच या उससे कम होगी।

एक्सरसाइजः हल्की-फुल्की एकसरसाइज बहुत जरूरी है। मध्यम दैनिक और साप्ताहिक व्यायाम करने से 3 प्रतिशत की कमी पाई गई।

एल्कोहल का सेवनः प्रतिदिन दो से कम पैग शराब पीने पर 11 प्रतिशत की कमी पाई गई जबकि महिलाओं के लिए संभवतः  प्रतिदिन एक पेय ।

हार्ट अटैक के जोखिम को दूर रखना है तो खुद के लाइफस्टाइल में ये 5 आसान से टिप्स जरूर शामिल करें। 

