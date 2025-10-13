सर्दियों में इस तरह से करें बच्चे के बालों की केयर, नहीं होगी Dandruff  की समस्या

नारी डेस्क: बदलते मौसम का असर बच्चे के स्वास्थ्य के साथ-साथ बालों पर भी पड़ता है। मौसम में नमी होने के कारण बाल खराब होने लगते हैं। बालों में डैंड्रफ, रुखापन और बेजान जैसी समस्याएं होने लगती है। ऐसे में जरुरी है कि सर्दियों में पेरेंट्स बच्चे की बालों की एक्स्ट्रा केयर करें। आप सर्दियों में बच्चे को बालों को मौसमी नमी से बचाने के लिए इन आसान तरीकों इका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में....

2 बार जरुर धोएं बच्चे के बाल

बच्चों के बाल बहुत ही जल्दी गंदे होने लगते हैं क्योंकि धूल के कण बच्चे के बालों और स्किन पर चिपकने लगते हैं, जिसके कारण बच्चे के बालों की त्वचा भी खराब होने लगती है। बच्चों को बालों में इंंफेक्शन हो सकता है। इंफेक्शन से बालों को बचाने के लिए आप हफ्ते में दो बार बालों क जरुर धोएं। हालांकि रोज भी बच्चे के बाल न धोएं। इससे बाल रुखे और बेजान हो सकते हैं।

न करें ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल

बच्चों के बालों में आप किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। खासकर जो भी प्रोडक्ट आप बच्चे के बाल में लगाने वाले हैं उसे अच्छे से चेक जरुर कर ले। ज्यादा केमिकल वाले प्रोड्क्ट्स भी बच्चे के बालों को खराब कर सकते हैं। ऑर्गेनिक शैंपू का इस्तेमाल आप बच्चे के बालों में कर सकते हैं। यह शैंपू बालों के लिए हल्के होते हैं और बच्चों को इससे कोई भी समस्या नहीं होती।

खिलाएं पौष्टिक आहार

आप सर्दियों में बच्चे के झड़ते बालों की समस्या को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करवाएं। पालक आप बच्चे के दे सकते हैं इसमें पाया जाने वाला आयरन रक्त प्रवाह बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा आप आंवला भी बच्चे को खिला सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यदि बच्चे आंवला नहीं खाते तो आप उन्हें कैंडी बनाकर खिला सकते हैं।

जरुर करें मसाज

बच्चे के बालों की मसाज जरुर करें। दिनभर बच्चे बाहर खेलते हैं जिसके कारण उनके स्कैल्प में इंफ्केशन हो सकता है। ऐसे में आप बालों को हैल्दी बनाने के लिए मसाज जरुर करें। बादाम तेल, नारियल तेल और आंवला तेल से आप बच्चों के बालों की मसाज कर सकते हैं।

ट्रिम करवाएं बाल

आप बच्चे का बाल सर्दियों में ट्रिम भी जरुर करवाएं। एक या दो बार बच्चे के बालों को ट्रिम जरुर करवाएं। इससे बालों का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और बाल टूंटेगे भी नहीं। इसके अलावा बच्चों को डैंड्रफ से भी राहत मिलेगी।



