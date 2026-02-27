सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, जानें 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव

नारी डेस्क : शुक्रवार, 27 फरवरी के कारोबारी सत्र में घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सक्रिय खरीदारी के बीच कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार करती नजर आईं।

MCX पर सोने का ताजा हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सुबह करीब 10 बजे ₹196 (0.12%) की तेजी के साथ ₹1,59,905 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने के भाव (MCX)

दिन की शुरुआत: ₹1,60,050

दिन का उच्च स्तर: ₹1,60,234

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते सोने में सपोर्ट बना हुआ है।

चांदी में जबरदस्त उछाल

सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा तेजी दर्ज की गई।

5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर

₹4,931 (1.90%) की छलांग लगाकर ₹2,64,600 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

चांदी के भाव (MCX)

दिन की शुरुआत: ₹2,67,500

दिन का उच्च स्तर: ₹2,68,009

चांदी की कीमतों में आई तेजी की वजह औद्योगिक मांग और निवेशकों की मजबूत खरीदारी मानी जा रही है।

प्रमुख शहरों में चांदी के दाम

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता

10 ग्राम: ₹2,850

100 ग्राम: ₹28,500

चेन्नई

10 ग्राम: ₹2,950

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा रेट (27 फरवरी)

दिल्ली

24 कैरेट: ₹1,61,820

22 कैरेट: ₹1,48,340

18 कैरेट: ₹1,21,400

मुंबई

24 कैरेट: ₹1,61,010

22 कैरेट: ₹1,47,590

18 कैरेट: ₹1,20,760

चेन्नई

24 कैरेट: ₹1,62,550

22 कैरेट: ₹1,49,000

18 कैरेट: ₹1,27,500

कोलकाता

24 कैरेट: ₹1,61,570

22 कैरेट: ₹1,48,100

18 कैरेट: ₹1,21,180

अहमदाबाद

24 कैरेट: ₹1,61,720

22 कैरेट: ₹1,48,240

18 कैरेट: ₹1,21,300

लखनऊ

24 कैरेट: ₹1,61,720

22 कैरेट: ₹1,48,250

18 कैरेट: ₹1,21,330

हैदराबाद

24 कैरेट: ₹1,61,570

22 कैरेट: ₹1,48,100

18 कैरेट: ₹1,21,180

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर जब वैश्विक आर्थिक हालात अनिश्चित हों। वहीं, औद्योगिक उपयोग की वजह से चांदी में उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में डॉलर की चाल, अंतरराष्ट्रीय बाजार और ब्याज दरों से जुड़े फैसले सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगे। निवेश से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य और बाजार ट्रेंड जरूर देखें।

