छठ पूजा 2025 से पहले सोना-चांदी के दामों में आई भारी गिरावट! जानें लेटेस्ट रेट

नारी डेस्कर : छठ पर्व के मौके पर सोना और चांदी के दामों में अचानक गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ समय में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी, लेकिन अब MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 1,22,300 रुपये तक गिर गया। हालांकि, आज थोड़ी बढ़त के बाद सोना 1,23,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। निवेशकों के लिए यह करीब 8,000 रुपये का फायदा साबित हुआ।

चांदी के दामों में भी गिरावट

चांदी के दामों में भी कमी देखने को मिली है। एक समय चांदी 1,85,000 रुपये प्रति किलो के करीब थी, लेकिन अब यह 1,60,000 रुपये प्रति किलो से नीचे कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ट्रेड और टैरिफ की वजह से दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं।

वैश्विक बाजार में भी गिरावट

एशियाई बाजार में सोना और चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन गिरावट में रहे। सोने का भाव सप्ताह की शुरुआत में 4,381 डॉलर प्रति औंस था, जो अब 4,090 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी के दाम भी लगभग 10% सस्ते हो गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोना-चांदी के दाम और गिर सकते हैं। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह अवसर फायदे का साबित हो सकता है। वहीं, व्यापारियों का मानना है कि 2026 तक सोने के दाम लगभग 2 लाख रुपये और चांदी 2.5 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं।

देश में 24 कैरेट सोने के दाम

बीते दिन की तुलना में 24 कैरेट सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 810 रुपये घट गए।

एक ग्राम सोना: 12,589 → 12,508 रुपये

8 ग्राम सोना: 1,00,712 → 1,00,064 रुपये

10 ग्राम सोना: 1,25,890 → 1,25,080 रुपये

100 ग्राम सोना: 12,58,900 → 12,50,800 रुपये

देश में 22 कैरेट सोने के दाम

22 कैरेट सोने की कीमत भी घटकर 10 ग्राम पर 750 रुपये कम हो गई।

एक ग्राम: 11,540 → 11,465 रुपये

8 ग्राम: 92,320 → 91,720 रुपये

10 ग्राम: 1,15,400 → 1,14,650 रुपये

100 ग्राम: 11,54,000 → 11,46,500 रुपये