03 OCT 2025
पहले किया कमेंट, अब दे रही सफाई... कश्मीर को लेकर बुरी फंसी पाकिस्तान की पूर्व कप्तान

  Edited By vasudha,
  Updated: 03 Oct, 2025 01:09 PM
नारी डेस्क:  पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2025 महिला वनडे विश्व कप 2025 के मुकाबले को लेकर गुरुवार को विवाद खड़ा हो गया, जब पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सना मीर ने बल्लेबाज़ नतालिया परवेज़ को पहले "कश्मीर" से आने वाला बताया, फिर उसे "आज़ाद कश्मीर" कहा। इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया के विभिन्न वर्गों से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और अब सना ने अपने 'एक्स' अकाउंट के ज़रिए स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उनके दिल में कोई दुर्भावना नहीं है और उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

सना ने ‘एक्स’ पर लिखा- "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेल जगत के लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। यह दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा-  “एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसके सामने आई चुनौतियों और उसके अविश्वसनीय सफ़र को उजागर करना था। यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के रूप में बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं। मैंने आज दूसरे क्षेत्रों से आने वाले दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया।” 


पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने आगे कहा-  “कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के रूप में, हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है, और उनके साहस और दृढ़ता की प्रेरक कहानियों को उजागर करना है। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है,”।सना ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें ईएसपीएनक्रिकइन्फो के खिलाड़ी प्रोफ़ाइल पेज पर नतालिया के गृहनगर का ज़िक्र आज़ाद कश्मीर के रूप में किया गया है। आलोचनाओं के कारण, पोर्टल ने अब इसे संपादित करके 'पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर' कर दिया है।
 

