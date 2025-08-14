19 AUGTUESDAY2025 11:47:13 AM
AIIMS के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में लगी आग, ऊंची-ऊंची लपटें देख इधर- उधर भागे मरीज

AIIMS के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में लगी आग, ऊंची-ऊंची लपटें देख इधर- उधर भागे मरीज

नारी डेस्क: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मातृ एवं शिशु खंड में आग लग गई, जिसके बाद 10 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गयीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 
 

अधिकारी ने  बताया कि आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि ‘‘ आग लगने की सूचना शाम सवा पांच बजे मिली थी। हमने 10 दमकल गाड़ियां अस्पताल भेजीं और आग बुझाने का काम चल रहा है।''  ऊंची-ऊंची लपटें देश मरीज इधर- उधर भागते दिखे। 
 

 एम्स के इतने संवेदनशील वार्ड में यह आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने के बाद इस बात का पता लगाया जाएगा कि आग आखिर कैसे लगी। इस घटना के मरीजों में दहशत का माहौल पैदा हो गया।

