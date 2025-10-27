Film Industry में फिर पसरा मातम: मशहूर अभिनेत्री  ने दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क: हॉलीवुड की दिग्गज और सम्मानित अभिनेत्री जून लॉकहार्ट का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता मोनिका स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। जून लॉकहार्ट उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने सिनेमा के स्वर्ण युग (Golden Age) से लेकर आधुनिक टेलीविजन युग तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। परिवार ने उनकी मौत को प्राकृतिक बताया है।

फिल्मी माहौल में हुआ जन्म, बचपन से ही कला से नाता

जून लॉकहार्ट का जन्म एक कलाकार परिवार में हुआ था। उनके पिता जीन लॉकहार्ट और मां कैथलीन लॉकहार्ट दोनों ही लोकप्रिय कलाकार थे।

बचपन से ही उन्हें अभिनय की प्रेरणा मिली और उन्होंने महज़ कम उम्र में अपने परिवार के साथ 1938 की क्लासिक फिल्म ‘A Christmas Carol’ से डेब्यू किया। पहले ही प्रोजेक्ट से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और अपनी अदाकारी से ध्यान खींचा।

टीवी की दुनिया में ‘लेसी’ से बनी घर-घर की पहचान

1950 और 60 के दशक में जून लॉकहार्ट ने टेलीविजन की दुनिया में अपार सफलता हासिल की। उनका किरदार रुथ मार्टिन टीवी सीरीज़ ‘Lassie’ में बेहद लोकप्रिय हुआ — जिसने उन्हें हर घर का नाम बना दिया।

इसके बाद उन्होंने ‘Lost in Space’ में मौरिन रॉबिन्सन का रोल निभाया, जहां उन्होंने एक संवेदनशील और मजबूत मां की भूमिका में अपनी गहराई और सहजता से सभी का दिल जीत लिया।

सिनेमा और टीवी दोनों में छोड़ी अमिट छाप

जून लॉकहार्ट ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों फिल्मों और टीवी शोज़ में काम किया। उनके प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं ‘Wagon Train’, ‘Gunsmoke’, ‘She-Wolf of London’, ‘Rawhide’ और कई अन्य मशहूर सीरीज़।

उनका अभिनय न केवल मनोरंजन था, बल्कि एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गया।

खुशमिजाज रहीं आखिरी वक्त तक

परिवार के मुताबिक, जून अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी प्रसन्न और ऊर्जावान रहीं। उनका जाना केवल एक अभिनेत्री का नहीं, बल्कि हॉलीवुड के एक स्वर्णिम युग का अंत है। उनकी मुस्कान, सादगी और आंखों की चमक आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा यादगार रहेगी।