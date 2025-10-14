मशहूर कॉमेडियन राजू तालिकोटे का 62 की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत

नारी डेस्क : कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर हास्य कलाकार और थिएटर अभिनेता राजू तालिकोटे का 62 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने उडुपी के मणिपाल अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस खबर से पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

शूटिंग के दौरान हुआ दर्द, फिर बिगड़ी हालत

जानकारी के अनुसार, राजू तालिकोटे हाल ही में अभिनेता शाइन शेट्टी की नई कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के लिए उडुपी पहुंचे थे। रविवार रात करीब 12 बजे उन्हें कंधे में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें पहले भी दो बार हार्ट अटैक आ चुका था और स्टेंट डाला गया था। इस बार तीसरा हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। शाइन शेट्टी ने बताया, राजू सर ने दो दिन पहले ही शूटिंग की थी। रात को अचानक दर्द हुआ और हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरी टीम सदमे में है।

थिएटर के दीवाने थे राजू तालिकोटे

राजू तालिकोटे के बेटे ने कहा, “पापा थिएटर के जुनूनी थे। उन्होंने आखिरी समय तक अभिनय नहीं छोड़ा।”

उनका अंतिम संस्कार विजयपुरा में किया जाएगा, जहां उनके परिवार और प्रशंसक उन्हें अंतिम विदाई देंगे।

कौन थे राजू तालिकोटे?

राजू तालिकोटे का जन्म विजयपुरा में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नाटकों से की थी और धीरे-धीरे कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बनाई। उन्होंने 2009 में फिल्म ‘मनसरे’ से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों जैसे ‘लाइफ इज ब्यूटीफुल’, ‘राजधानी’, ‘अलेमारी’, ‘मैना’ और ‘टोपीवाला’ में हास्य भूमिकाएं निभाईं। राजू तालिकोटे ने ‘बिग बॉस कन्नड़ सीजन 7’ में भी हिस्सा लिया था, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग और सरल स्वभाव ने दर्शकों का दिल जीत लिया था।

मनोरंजन जगत में शोक की लहर

राजू तालिकोटे के निधन की खबर से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर जगत में शोक का माहौल है। साथी कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और मंच के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा।