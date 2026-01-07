07 JANWEDNESDAY2026 9:31:11 PM
बेड रेस्ट से नहीं जाएगा घुटनों का दर्द,  एक्सरसाइज है इसकी असली  मेडिसिन

  • Updated: 07 Jan, 2026 05:27 PM
घुटनों में दर्द उम्र बढ़ने के साथ लोगों, खासकर महिलाओं को होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है। यह किसी चोट या घुटने पर बार-बार पड़ने वाले स्ट्रेस की वजह से हो सकता है।  अगर  घुटनों का दर्द लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा  तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के अनुसार इसकी वजह सिर्फ उम्र या थकान नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ आराम (Rest) या पेनकिलर लेने से घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता। चलिए जनते हैं घुटनों का दर्द से जल्द आराम ना मिलने के कारण 


सिर्फ आराम करना समस्या बढ़ा सकता है

बहुत लोग घुटनों में दर्द होते ही चलना-फिरना बंद कर देते हैं। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार ज्यादा आराम करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, घुटनों को सपोर्ट देने वाली मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और इससे दर्द और जकड़न बढ़ सकती है। ऐसे में हल्की और सही एक्सरसाइज जरूरी है, न कि पूरा बेड रेस्ट।


पेनकिलर दर्द छुपाती है, कारण नहीं ठीक करती

पेनकिलर कुछ समय के लिए राहत देती है, लेकिन जॉइंट की असली समस्या को ठीक नहीं करती। लंबे समय तक लेने से पेट, किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, घुटनों के दर्द में सबसे ज्यादा असरदार है क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मजबूत करने वाली एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में स्ट्रेचिंग। मजबूत मसल्स घुटनों पर पड़ने वाला दबाव कम करती हैं।


दर्द को कम करने के तरीके 

 ज्यादा वजन से घुटनों पर सीधा दबाव पड़ता है सिर्फ 5 किलो वजन कम करने से भी दर्द में फर्क दिख सकता है। इसके अलावा जमीन पर ज्यादा देर बैठने से और गलत तरीके से सीढ़ियां चढ़ने या फिर इंडियन टॉयलेट का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी घुटनों को नुकसान पहुंचता है। इन चीजों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसलिए रोजाना वॉक, साइक्लिंग, स्विमिंग घुटनों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद मानी जाती हैं।


डॉक्टर की अहम सलाह

अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, सूजन या अकड़न बनी रहे, चलते समय आवाज आए या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाना ही समझदारी है। डॉक्टरों का कहना है कि घुटनों के दर्द में मूवमेंट ही मेडिसिन है, लेकिन सही तरीके से। अगर घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो सिर्फ आराम और दवा पर निर्भर न रहें। सही एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल, फिजियोथेरेपी, एक्टिव लाइफस्टाइल ही असली इलाज है।

