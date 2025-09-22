मरे हुए व्यक्ति की ये 3 चीजें कभी ना करें इस्तेमाल , बर्बादी लेकर आता है!

23 SEPTUESDAY2025 2:43:57 AM
नारी डेस्कः जन्म और मृत्यु, यही सत्य है जिसने दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु भी प्राप्त होगी जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। हर धर्म में जन्म और मौत से जुड़े कई तरह के रीति-रिवाज और परंपराएं निभाई जाती है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कई तरह के कार्य अनुष्टठान किए जाते हैं। मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति मरने के बाद भी कुछ चीजों का मोह करते हैं इसलिए कहा जाता है कि मर चुके लोगों की कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए इस बारे में आपको बताते हैं। 

कहा जाता है कि मरे हुए व्यक्ति के कपड़े, गहने और घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कपड़े और गहने ऐसी चीजें हैं जिससे हमेशा व्यक्ति का लगाव रहता है। इसमें उन लोगों की ऊर्जा जुड़ी होती है। इसलिए कभी भी मरे हुए व्यक्ति के कपड़े व गहने नहीं पहनने चाहिए। घड़ी इसलिए क्योंकि वह शख्स दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसकी घड़ी, उसका समय वहीं रूक जाता है। इसी के साथ कुछ धार्मिक मान्यताएं और भी हैं। चलिए उसके बारे में बताते हैं।

1. व्यक्तिगत कपड़े और अंतर्वस्त्र

मृत व्यक्ति के कपड़े, खासकर जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हों, सामान्यत: जलाए या दान कर दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ये कपड़े नकारात्मक ऊर्जा (शोक ऊर्जा) से प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य दृष्टि से भी पुराने कपड़े, खासकर अंतर्वस्त्र, संक्रमण फैला सकते हैं।
2. बिस्तर, तकिया और चादर

मृत्यु के समय जिस बिस्तर, गद्दे या चादर पर व्यक्ति लेटा हो, उसे प्रायः बदला या शुद्ध किया जाता है। हिंदू परंपरा में इन्हें धोने के बाद ही उपयोग में लाया जाता है, कई बार इन्हें दान कर दिया जाता है।

3. कंघी, ब्रश और रेज़र

ये पूरी तरह से व्यक्तिगत चीजें होती हैं। इनमें मृत व्यक्ति के बाल, त्वचा के कण या बैक्टीरिया रह सकते हैं। संक्रमण का खतरा होने के कारण इन्हें फेंक देना या जला देना ही उचित है।
4. जूते-चप्पल

धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति के जूते-चप्पल अन्य लोग नहीं पहनते। इन्हें प्रायः गरीबों को दान कर दिया जाता है।

5. निजी धार्मिक वस्तुएं

जैसे ताबीज, माला, रुद्राक्ष, कड़ा आदि। इन्हें किसी और को देने से पहले शुद्धिकरण या पूजा करानी चाहिए। कई बार इन्हें पवित्र स्थान पर रख दिया जाता है।

6. दवाइयां और मेडिकल उपकरण

मृत व्यक्ति की दवाइयां तुरंत हटा देनी चाहिए। कुछ दवाइयां एक्सपायर हो सकती हैं और उनका गलत उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। मेडिकल उपकरण (जैसे चश्मा, व्हीलचेयर) किसी जरूरतमंद को दान किए जा सकते हैं लेकिन अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है।
7. इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल आइटम

मोबाइल फोन, घड़ी, पर्स आदि सीधे उपयोग में लेने से पहले अच्छी तरह साफ करें। कई परिवार इन्हें कुछ समय तक अलग रखकर बाद में ही किसी को देते हैं।

8. रसोई के बर्तन

मृत्यु के समय जो बर्तन मृत व्यक्ति ने उपयोग किए थे, उन्हें धोकर शुद्ध किया जाता है। कई परिवार उन्हें दान कर देते हैं या गंगाजल से धोकर ही उपयोग करते हैं।

याद रखिए ये बातें 

स्वच्छता सबसे जरूरी है: संक्रमण का खतरा न हो, इसके लिए सभी चीजों को अच्छे से साफ करें।
धार्मिक मान्यता का सम्मान करें : परिवार और समाज की परंपराओं का पालन करें।
जरूरतमंद को दान: कपड़े, जूते और उपयोगी वस्तुएं दान करके पुण्य प्राप्त किया जा सकता है।

नोटः ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। 
 

