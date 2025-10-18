18 OCTSATURDAY2025 11:13:35 PM
Diwali 2025: लक्ष्मी पूजन में भूलकर भी न पहनें इन 3 रंग के कपड़े, बुरे होंगे परिणाम!

  • Updated: 18 Oct, 2025 02:35 PM
नारी डेस्क:  दिवाली, जो खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है, इस वर्ष 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। हालांकि, दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें पहनने वाले रंगों का भी ध्यान रखना शामिल है। आइए जानते हैं किन रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए और किन रंगों को पहनना शुभ माना जाता है।

अशुभ रंगों का महत्व

दिवाली का पर्व दीपों की रोशनी, खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन घरों को दीयों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, लक्ष्मी पूजन के दौरान यदि आप अशुभ रंगों के कपड़े पहनते हैं, तो आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल सकता और इससे नकारात्मकता भी आ सकती है।

काला रंग

काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के कपड़े पहनने से पूजा के दौरान आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए, दिवाली के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए।

PunjabKesari

नीला रंग

नीला रंग भी अशुभ माना जाता है और इसे शुभ कामों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। लक्ष्मी पूजा के दौरान नीले रंग के कपड़े पहनने से भी नकारात्मकता का अनुभव हो सकता है।

 ब्राउन रंग

ब्राउन रंग भी त्यौहारों के अवसर पर न पहनने के लिए कहा जाता है। यह रंग नकारात्मकता को दर्शाता है, इसलिए इसे लक्ष्मी पूजन के समय धारण नहीं करना चाहिए।

PunjabKesari

शुभ रंग कौन से हैं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान निम्नलिखित रंगों के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है:

पीला रंग

पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है और इसे सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। इस रंग के कपड़े पहनने से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है।

PunjabKesari

लाल रंग

लाल रंग को भी शुभ माना जाता है। यह ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, जो पूजा के समय सकारात्मकता लाता है।

केसरिया और चमकीले रंग

केसरिया और अन्य चमकीले रंगों का चयन भी दिवाली पर शुभ होता है। ये रंग जीवन में खुशियों और समृद्धि का संचार करते हैं।

PunjabKesari

दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते समय रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। काले, नीले और ब्राउन रंगों से बचें और पीले, लाल, केसरिया या अन्य चमकीले रंगों का चयन करें। इस दिवाली, शुभ रंगों के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और खुशियों से भरी जिंदगी का स्वागत करें।

 

Got it