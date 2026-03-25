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Suicide Attempt के बाद अनुराग डोभाल के शरीर का हुआ बुरा हाल, बोले- कभी नहीं चल पाऊंगा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Mar, 2026 12:30 PM
Suicide Attempt के बाद अनुराग डोभाल के शरीर का हुआ बुरा हाल, बोले- कभी नहीं चल पाऊंगा

नारी डेस्क: YouTube क्रिएटर अनुराग डोभाल इस महीने की शुरुआत में हुई एक कार दुर्घटना के बाद अब ठीक हो रहे हैं। 'UK07 Rider' के नाम से मशहूर इस YouTuber को काफ़ी चोटें आई थीं, जिसके चलते उन्हें कुछ छोटी-मोटी सर्जरी करवानी पड़ीं। फ़िलहाल, वे अपने एक दोस्त के घर पर आराम कर रहे हैं। हाल ही में अनुराग ने अपनी सेहत के बारे में एक और अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर अनिश्चितता ज़ाहिर की कि क्या वह कभी दोबारा चल पाएंगे।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अनुराग का कहना है कि वह अपना पैर हिला नहीं पा रहे हैं। वीडियो में, अनुराग को फिजियोथेरेपी सेशन लेते हुए दिखाया गया है। उन्होंने यह भी बताया- “मेरा एक पैर पूरी तरह से सुन्न हो गया है, मैं उसे हिला नहीं पा रहा हूं। उसके ऊपर कूल्हे की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से नीचे का पैर घायल लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा।” उन्होंने इसी तरह कैप्शन भी लिखा- “ज़िंदगी में शायद फिर कभी चल पाऊंगा या नहीं?”


UK 07 Rider का अपने परिवार के साथ काफी समय से विवाद चल रहा है। मार्च की शुरुआत में, अनुराग ने अपने माता-पिता और भाई के साथ उन समस्याओं पर चर्चा की जिनका वह सामना कर रहा था; उसने आरोप लगाया कि वे उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। उसने उन पर हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया। अनुराग ने कहा कि रितिका चौहान से शादी करने के बाद से उसके और उसके परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। 


 कार दुर्घटना के तुरंत बाद रितिका अनुराग के पास थी, लेकिन जब से वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है तब से वह उसके साथ नहीं है। फिर भी, अनुराग की देखभाल उसके दोस्त कर रहे हैं। कई अन्य मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अनुराग के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। कुछ दिन पहले, इस YouTuber ने फिर से कंटेंट बनाने की बात कही थी। उसने यह भी बताया कि उसे ज़िंदगी में दूसरा मौका कैसे मिला। अनुराग ने खुद को अनाथ बताते हुए कहा- “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच पाऊंगा; मैंने जो रास्ता चुना था, उससे वापस लौटना नामुमकिन लग रहा था। यह सब मुझे किसी चमत्कार जैसा लगता है। अभी मेरे माता-पिता नहीं हैं। मुझे भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर भगवान ने मुझे यह दूसरा मौका दिया है, तो इसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। अब मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है।”

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