पहलगाम हमला: साल बीत गया लेकिन दर्द अभी भी ताजा हैं, पीड़ित की विधवा बोली- पाकिस्तान को कभी माफ मत करना

नारी डेस्क: जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले को याद कर रहा है - इस जानलेवा घटना को एक साल पूरा हो गया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी - तब इस हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने अपनी भावनाओं को साझा किया और इस घटना पर गहरा गुस्सा ज़ाहिर किया। ANI से बात करते हुए, उन्होंने अपने निजी नुकसान और पीड़ितों के परिवारों पर पड़े असर के बारे में कहा- "पाकिस्तान के लिए मेरा गुस्सा बहुत निजी है उन्होंने मेरी ज़िंदगी को उस मोड़ पर आकर चोट पहुंचाई, जहां मेरी ज़िंदगी ही खत्म हो गई। अब बस एक इंसान जिंदा बचा है।"



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अपनी इस भावना को सभी पीड़ितों के परिवारों तक पहुंचाते हुए उन्होंने आगे कहा- "यह सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि हर आतंकी हमले के पीड़ित के परिवार के साथ ऐसा ही है।" द्विवेदी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी अपने कड़े विचार व्यक्त करते हुए कहा- "हम हमेशा यही कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, न ही कुछ और, यहां तक कि खेल भी नहीं।" अपने संदेश को दोहराते हुए उन्होंने कहा- "पाकिस्तान के लिए मेरा बस एक ही संदेश है - यह अब वह देश नहीं रहा जो चुपचाप बैठा रहे और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त करता रहे। हमारी रक्षा प्रणाली सचमुच बहुत मज़बूत है और उसे पता है कि आतंकवाद के खिलाफ़ कैसे खड़ा होना है।"



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उस दर्द को याद करते हुए ऐशान्या ने आगे कहा- "एक साल बाद भी उस घटना को याद करना बहुत मुश्किल है।" उन्होंने कहा- "हर कोई जानता है कि पाकिस्तान ही वह देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है। भारत हो या कहीं और, सभी आतंकी हमलों की जड़ें हमेशा पाकिस्तान से जुड़ी होती हैं।" जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक गांव में घुसकर 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। हमलावरों ने कथित तौर पर पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया था, जिससे पूरे देश में व्यापक निंदा और आक्रोश फैल गया था। इसके जवाब में, भारत ने 7 मई, 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) में मौजूद आतंकी ढांचों को निशाना बनाना था।