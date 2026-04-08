व्हीलचेयर पर बैठकर प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचा अनुराग डोभाल, बोला- जब सब कुछ खत्म...

नारी डेस्क: YouTuber अनुराग डोभाल, जिन्हें UK07 Rider के नाम से भी जाना जाता है के घर 27 मार्च, 2026 को एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने इस पल को अपना "दूसरा जन्म" बताया। यह खुशी की खबर उनकी ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर के बाद आई है, जब कथित तौर पर उन्होंने अपनी कार को टक्कर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हाल ही में अनुराग प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने वृंदावन गए थे। जब YouTuber ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो कई लोगों ने इसे उनकी "वापसी" (comeback) बताया।



अनुराग ने Instagram पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्हें पहले व्हीलचेयर पर बैठे हुए और बाद में वृंदावन जाते हुए देखा जा सकता है; वहां उन्होंने बैसाखियों की मदद से प्रेमानंद जी महाराज से मुलाक़ात की। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- "जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब प्रेमानंद महाराज जी आते हैं और आपको बचा लेते हैं। राधे राधे।"



फैंस ने जल्द ही कमेंट सेक्शन को "जल्द ठीक हो जाओ" वाले मैसेज से भर दिया, और कई लोगों ने YouTuber के जल्दी ठीक होने की दुआ की। इस पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूज़र ने लिखा- "अब होगा भाई का कमबैक।" एक और यूज़र ने कमेंट किया- "अब तो और आगे जाना है अनुराग भाई।" इस बीच, दूसरे लोग अनुराग के जल्दी ठीक होने और अपने पैरों पर चलने की दुआ करते रहे। अपनी पत्नी रितिका चौहान के साथ बेटे का स्वागत करने के बाद, अनुराग ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह अस्पताल में अपने बच्चे और पत्नी से मिलने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पल को अपना "दूसरा जन्म" बताते हुए उन्होंने लिखा- "दूसरा जनम मेरे बच्चे के लिए।"



यह YouTuber हाल ही में तब सुर्खियों में आया, जब उन्होंने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता और परिवार के सदस्यों ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया, रिश्तेदारों के सामने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, और उसकी शादी को मानने से इनकार कर दिया; यहां तक कि उन्होंने इस जोड़े को अपने घर में घुसने भी नहीं दिया। उसने यह भी दावा किया कि शादी के बाद हालात और बिगड़ गए, जिससे उसे गहरा भावनात्मक कष्ट और अकेलापन महसूस हुआ। हालांकि, उसके भाई 'कलाम इंक' ने इन आरोपों का ज़ोरदार खंडन करते हुए कहा कि अनुराग ने जो कहानी बताई है, वह पूरी तरह से एकतरफ़ा है।