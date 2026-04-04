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बाल क्यों टूटते हैं? जानिए असली वजह, Hairfall रोकने के अपनाएं ये Tips

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Apr, 2026 11:03 AM
बाल क्यों टूटते हैं? जानिए असली वजह, Hairfall रोकने के अपनाएं ये Tips

 नारी डेस्क:  आजकल बालों का टूटना और झड़ना एक आम समस्या बन गई है। इससे पुरुष और महिलाएं दोनों ही परेशान हैं। कई बार लोग महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही कारण जाने बिना समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए सबसे जरूरी है यह समझना कि बाल टूटते क्यों हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

बाल टूटने के मुख्य कारण

बालों के टूटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है तनाव। जब व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है और बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इसके अलावा शरीर में पोषण की कमी भी एक बड़ी वजह है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 और जिंक की कमी है, तो बाल तेजी से गिरने लगते हैं। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी बाल झड़ने का एक अहम कारण होता है। जैसे पीसीओएस, प्रेग्नेंसी, या मेनोपॉज के दौरान हार्मोन में बदलाव होने से बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। वहीं पुरुषों में बाल झड़ना अक्सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और जेनेटिक कारणों से जुड़ा होता है।

रूसी और स्कैल्प की समस्या

रूसी (डैंड्रफ) भी बाल टूटने की बड़ी वजह बन सकती है। जब स्कैल्प पर रूसी बढ़ जाती है, तो इससे खुजली और सूजन होने लगती है। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल आसानी से टूटने लगते हैं। अगर स्कैल्प साफ नहीं रहता तो तेल, गंदगी और डेड स्किन मिलकर बालों के रोमछिद्र बंद कर देते हैं। इससे नए बाल उगने में भी दिक्कत आती है।

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पर्यावरण और पानी का असर

प्रदूषण, धूल और तेज धूप भी बालों की सेहत को खराब करते हैं। जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां रहने वाले लोगों को बाल झड़ने की समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप हार्ड वाटर (कठोर पानी) से बाल धोते हैं, तो इससे भी बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनका टूटना बढ़ जाता है।

गलत हेयर स्टाइलिंग की आदतें

आजकल लोग बालों को स्टाइल करने के लिए हीट टूल्स जैसे स्ट्रेटनर, कर्लर आदि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे बालों की नमी खत्म हो जाती है और बाल टूटने लगते हैं। बहुत टाइट हेयरस्टाइल (जैसे कसा हुआ जुड़ा या पोनीटेल) भी बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। इसके अलावा गीले बालों को जोर से रगड़कर सुखाना या बार-बार कंघी करना भी नुकसानदायक होता है।

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कैसे पाएं बाल टूटने से छुटकारा

बालों को टूटने से बचाने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाना जरूरी है। सबसे पहले, अपनी डाइट को संतुलित बनाएं। खाने में प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल और सूखे मेवे शामिल करें। इससे बालों को अंदर से मजबूती मिलेगी। दूसरा, रोजाना पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। तीसरा, हफ्ते में 2-3 बार हल्के गर्म तेल (जैसे नारियल, बादाम या जैतून) से सिर की मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बाल मजबूत होते हैं। चौथा, बाल धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं, लेकिन इसे जड़ों में लगाने से बचें। पांचवां, गीले बालों में कंघी न करें और उन्हें तौलिए से जोर से रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से सुखाएं।

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घरेलू उपाय भी हैं असरदार

कुछ घरेलू उपाय भी बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। प्याज का रस स्कैल्प पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें सल्फर होता है। मेथी का पेस्ट बालों को पोषण देता है और झड़ना कम करता है। एलोवेरा लगाने से स्कैल्प हेल्दी रहता है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है।

कब लें डॉक्टर की सलाह

अगर आपके बाल लगातार 2-3 महीने से ज्यादा समय तक तेजी से झड़ रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

बालों का टूटना एक आम समस्या जरूर है, लेकिन सही कारण पहचानकर इसे रोका जा सकता है। अच्छी डाइट, सही देखभाल और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने बालों को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव ही आपके बालों की सेहत को बेहतर बना सकता है।  

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