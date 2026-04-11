कच्चे अंडे से बाल धोने से क्या जल्दी होती है प्रेग्नेंसी? जानिए Viral दावे की सच्चाई

नारी डेस्क: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के घरेलू नुस्खे वायरल होते रहते हैं। हाल ही में एक दावा तेजी से फैल रहा है कि कच्चे अंडों से बाल धोने से महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन कई लोग इस पर विश्वास भी करने लगे हैं। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं।

क्या है वायरल दावा?

सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अगर महिलाएं कच्चे अंडे से अपने बाल धोएं, तो इससे उनकी प्रेग्नेंसी की संभावना बढ़ सकती है। कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक और घरेलू उपाय के रूप में पेश कर रहे हैं, जिससे जल्दी गर्भधारण हो सकता है।

एक महिला का अनुभव क्या कहता है?

इस तरह के दावे से प्रभावित होकर 35 साल की बारबोरा ग्रे (दक्षिण टाइनसाइड) ने भी यह तरीका अपनाया। उन्हें पहले से गर्भधारण में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर देखी गई सलाह को मान लिया। शुरुआत में उन्हें यह तरीका सामान्य लगा, लेकिन धीरे-धीरे वह हर चीज को लेकर परेशान रहने लगीं—जैसे कौन सा शैंपू इस्तेमाल करें या कौन सा प्रोडक्ट सुरक्षित है। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बिना वैज्ञानिक आधार के ऐसे नुस्खे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, खासकर तब जब वे पहले से किसी समस्या से जूझ रहे हों।

सही जानकारी फैलाने की पहल

अपने अनुभव के बाद बारबोरा ने “She Thrives” नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रेग्नेंसी, पीरियड्स और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी देना है। यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें सही दिशा दिखाने का काम करता है।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी जानकारी अक्सर गलत और भ्रामक होती है। कम्युनिटी गाइनाकोलॉजिस्ट डॉ. कैथरीन गिल्मोर के अनुसार, उनके पास कई मरीज ऐसे आते हैं जो इंटरनेट पर देखी गई गलत बातों से प्रभावित होते हैं। वे बताती हैं कि समय की कमी के कारण लोग सोशल मीडिया को आसान जानकारी का जरिया मान लेते हैं, लेकिन वहां हर जानकारी सही नहीं होती।

क्या सच में इससे प्रेग्नेंसी होती है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, कच्चे अंडे से बाल धोने और प्रेग्नेंसी के बीच कोई भी वैज्ञानिक संबंध नहीं पाया गया है।

प्रेग्नेंसी कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे

हार्मोनल बैलेंस

शरीर की स्वास्थ्य स्थिति

मेडिकल कारण

इनका सही इलाज और समाधान केवल डॉक्टर की सलाह से ही संभव है, न कि किसी घरेलू या वायरल नुस्खे से।

क्यों हो सकता है नुकसान?

ऐसे बिना प्रमाण वाले नुस्खों को अपनाने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, लोग सही इलाज में देरी कर देते हैं, जिससे समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए बिना सोचे-समझे किसी भी वायरल ट्रेंड को फॉलो करना नुकसानदायक हो सकता है।

क्या करें और क्या नहीं?

किसी भी घरेलू नुस्खे पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है, खासकर जब बात प्रेग्नेंसी जैसी संवेदनशील विषय की हो। हमेशा डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें और सिर्फ वैज्ञानिक आधार वाली जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सही नहीं होती इसलिए सतर्क रहें और अपनी सेहत को लेकर सही फैसले लें।