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कितने समय बाद करा लेना चाहिए हेल्थ चेक-अप?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Apr, 2026 10:44 AM
कितने समय बाद करा लेना चाहिए हेल्थ चेक-अप?

 नारी डेस्क: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक कोई बड़ी समस्या सामने न आ जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि समय-समय पर हेल्थ चेक-अप कराना आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। यह सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि उससे पहले ही उसे पहचानने का एक आसान तरीका है।

क्यों जरूरी है नियमित हेल्थ चेक-अप

नियमित हेल्थ चेक-अप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों का भी समय रहते पता चल जाता है। कई बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं दिखातीं। अगर समय पर जांच हो जाए, तो इनका इलाज आसान हो जाता है और बड़ी समस्या बनने से रोका जा सकता है।

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किस उम्र में कितनी बार चेक-अप कराना चाहिए

अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो हर 2 से 3 साल में एक बार बेसिक हेल्थ चेक-अप कराना काफी होता है। इसमें ब्लड टेस्ट, शुगर लेवल, और सामान्य शारीरिक जांच शामिल होती है। 30 से 40 साल की उम्र में साल में एक बार हेल्थ चेक-अप कराना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं। 40 साल के बाद तो हर साल पूरा बॉडी चेक-अप कराना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

किन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है

अगर आपके परिवार में पहले से कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी या थायरॉइड की समस्या रही है, तो आपको नियमित चेक-अप और भी ज्यादा ध्यान से कराना चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं या जिनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, उन्हें हर साल जांच जरूर करानी चाहिए। इससे जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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कौन-कौन सी जांच जरूरी होती हैं

हेल्थ चेक-अप में सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि कई जरूरी जांच शामिल होती हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, और वजन व BMI की जांच शामिल होती है। महिलाओं के लिए कुछ अलग टेस्ट भी जरूरी होते हैं, जैसे ब्रेस्ट और हार्मोन से जुड़ी जांच। वहीं पुरुषों के लिए भी उम्र के हिसाब से अलग जांच की सलाह दी जाती है।

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हेल्थ चेक-अप को नजरअंदाज करना क्यों गलत है

अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक चेक-अप की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई बीमारियां धीरे-धीरे बढ़ती हैं और जब तक लक्षण सामने आते हैं, तब तक स्थिति गंभीर हो सकती है। नियमित जांच से आप न सिर्फ बीमारी से बच सकते हैं, बल्कि इलाज का खर्च और परेशानी भी कम कर सकते हैं।

कैसे बनाएं हेल्थ चेक-अप की आदत

हेल्थ चेक-अप को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना जरूरी है। आप साल में एक तारीख तय कर सकते हैं, जैसे अपने जन्मदिन के आसपास चेक-अप कराना। इससे आप इसे भूलेंगे नहीं। साथ ही, एक हेल्थ फाइल बनाकर अपनी रिपोर्ट्स संभाल कर रखें, ताकि डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री समझने में आसानी हो। हेल्थ चेक-अप कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, बल्कि आपकी सेहत में किया गया एक जरूरी निवेश है। सही समय पर जांच कराकर आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए आज से ही तय करें कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे और नियमित हेल्थ चेक-अप जरूर कराएंगे।  

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