इन 5 ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा काटते हैं मच्छर

नारी डेस्क: गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छरों का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मच्छर सिर्फ परेशान ही नहीं करते, बल्कि ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छर कुछ ब्लड ग्रुप के लोगों को दूसरों की तुलना में ज्यादा काटते हैं? कई रिसर्च के मुताबिक, मच्छर किसी भी इंसान को यादृच्छिक (random) नहीं काटते। आइए जानते हैं वो 5 ब्लड ग्रुप जिन्हें मच्छर ज्यादा पसंद करते हैं।

ब्लड ग्रुप O

रिसर्च के अनुसार, मच्छर सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप O के लोगों को काटते हैं। इस ब्लड ग्रुप वाले लोग मच्छरों के लिए लगभग 2 गुना ज्यादा आकर्षक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि O ब्लड ग्रुप के लोग शरीर पर ऐसे रसायन (chemicals) छोड़ते हैं जो मच्छरों को आकर्षित करते हैं।

ब्लड ग्रुप B

ब्लड ग्रुप B वाले लोग भी मच्छरों के लिए आकर्षक होते हैं, लेकिन O ब्लड ग्रुप की तुलना में थोड़े कम। मच्छर इन्हें भी आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि इनके शरीर से निकलने वाले स्टीमुलेंट्स और बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मच्छरों को आकर्षित करते हैं।

ब्लड ग्रुप A

ब्लड ग्रुप A के लोगों को मच्छर थोड़ा कम काटते हैं। रिसर्च से पता चला है कि इस ब्लड ग्रुप वाले लोग मच्छरों के लिए सबसे कम आकर्षक होते हैं। हालांकि, यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अन्य फैक्टर्स जैसे पसीना, शरीर की गर्मी और कोलेस्ट्रॉल भी मच्छरों को आकर्षित कर सकते हैं।

ब्लड ग्रुप AB

ब्लड ग्रुप AB वाले लोग मच्छरों के लिए मिश्रित आकर्षक होते हैं। मतलब कुछ मच्छर इन्हें काटते हैं और कुछ नहीं। यह ब्लड ग्रुप कमतर आकर्षक है, लेकिन अगर शरीर पर पसीना या खास गंध हो तो मच्छर फिर भी काट सकते हैं।

अन्य कारक जो मच्छरों को आकर्षित करते हैं

ब्लड ग्रुप के अलावा भी कई कारण मच्छरों को इंसानों की ओर खींचते हैं। जैसे

शरीर की गर्मी और पसीना – ज्यादा गर्मी और पसीना मच्छरों को खींचता है।

कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन – सांस के साथ बाहर निकलने वाला CO₂ मच्छरों को आकर्षित करता है।

खानपान – बहुत मसालेदार या शराब का सेवन भी मच्छरों को आकर्षित करता है।

परफ्यूम और खुशबू – कुछ सुगंधित साबुन और लोशन भी मच्छरों को खींच सकते हैं।

मच्छरों से बचाव के आसान उपाय

मच्छरों के काटने से बचने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं

घर में मच्छरदानी या Mosquito Net का इस्तेमाल करें। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं। मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का उपयोग करें। खड़े पानी को हटाएं, क्योंकि मच्छर वहीं अंडे देते हैं। हल्के कपड़े पहनें ताकि शरीर ज्यादा खुला न रहे। अगर आप ब्लड ग्रुप O या B के हैं, तो आपको मच्छरों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सभी ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ परेशान ही नहीं करते, बल्कि गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। सही समय पर सावधानी और साफ-सफाई से आप मच्छरों से सुरक्षित रह सकते हैं।

