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मुंह के छालों को न करें नजरअंदाज, बार-बार हो रहे हैं तो ये 4 टेस्ट जरूर कराएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Apr, 2026 09:32 AM
मुंह के छालों को न करें नजरअंदाज, बार-बार हो रहे हैं तो ये 4 टेस्ट जरूर कराएं

नारी डेस्क:  मुंह में छाले होना एक आम समस्या है, जो कभी-कभी लगभग हर व्यक्ति को हो जाती है। ये छोटे-छोटे लाल या सफेद घाव होते हैं, जो मुंह के अंदर गाल, जीभ, होंठ या मसूड़ों पर बन जाते हैं। आमतौर पर ये 2–3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं और ज्यादा परेशानी नहीं देते। लेकिन अगर छाले बार-बार निकलने लगें, बहुत ज्यादा दर्द करें या लंबे समय तक ठीक न हों, तो यह सामान्य नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में यह शरीर के अंदर किसी कमी या बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 कौन-कौन से टेस्ट करवाना जरूरी है?

अगर आपको बार-बार मुंह में छाले हो रहे हैं, तो डॉक्टर कुछ जरूरी जांच करवाने की सलाह देते हैं ताकि असली कारण का पता चल सके। सबसे पहले विटामिन B12 का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से छाले बार-बार हो सकते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड का स्तर भी जांचना जरूरी है, क्योंकि यह भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और इसकी कमी से मुंह में घाव बन सकते हैं। आयरन की कमी, जिसे आम भाषा में खून की कमी कहा जाता है, वह भी एक बड़ा कारण हो सकती है। इसलिए आयरन टेस्ट करवाना भी जरूरी होता है। कई मामलों में डॉक्टर CBC (कम्प्लीट ब्लड काउंट) टेस्ट भी करवाने की सलाह देते हैं, जिससे शरीर की पूरी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके और सही इलाज तय किया जा सके।

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 मुंह में छाले होने के आम कारण

मुंह के छाले सिर्फ शरीर में पोषण की कमी से ही नहीं होते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। कई बार गलती से जीभ या गाल कट जाने पर वहां छाला बन जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन भी इसका कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को सख्त या ज्यादा केमिकल वाले टूथपेस्ट से भी परेशानी होती है, जिससे मुंह में छाले हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खट्टे फल जैसे संतरा, अनानास या स्ट्रॉबेरी खाने से भी मुंह में जलन और घाव हो सकते हैं। अगर आप ब्रेसेस या रिटेनर पहनते हैं, तो उनकी रगड़ से भी छाले बन सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा तनाव लेना और नींद की कमी भी इस समस्या को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारण हैं।

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छालों से बचने के आसान उपाय

छालों से बचाव के लिए कुछ आसान आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी कई समस्याओं को जन्म देती है। इसके साथ ही मुंह की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना सही तरीके से ब्रश करें और दिन में 2–3 बार नमक वाले गुनगुने पानी से कुल्ला करें, इससे बैक्टीरिया कम होते हैं और छाले जल्दी ठीक होते हैं। जब मुंह में छाले हो जाएं, तो उस समय बहुत ज्यादा तीखा, गर्म या खट्टा खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दर्द और जलन बढ़ सकती है। साथ ही पर्याप्त नींद लेना और तनाव कम करना भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।

कभी-कभार मुंह में छाले होना सामान्य बात है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह शरीर का एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है या किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है। ऐसे में सही समय पर जांच करवाना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है।

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अगर छाले 1–2 हफ्ते तक ठीक नहीं होते, बहुत ज्यादा दर्द करते हैं या बार-बार निकलते हैं, तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि सही कारण पता लगाकर उसका समय पर इलाज किया जा सके।
 

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