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वैज्ञानिकों ने खोज निकला उम्र और Breast Cancer के बीच का कनेक्शन , वृद्ध महिलाएं रहें अलर्ट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Mar, 2026 06:50 PM
वैज्ञानिकों ने खोज निकला उम्र और Breast Cancer के बीच का कनेक्शन , वृद्ध महिलाएं रहें अलर्ट

नारी डेस्क: वैज्ञानिकों ने breast tissue का एक विस्तृत मानचित्र विकसित किया है जो दर्शाता है कि महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ, कोशिकाएं कम होती जाती हैं और उनकी संख्या भी घटती है, जिससे एक ऐसा 'सूक्ष्म वातावरण' बनता है जहां कैंसर कोशिकाएं पनप सकती हैं। नेचर एजिंग पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र में वर्णित यह मानचित्र, स्तन कैंसर के खतरे के उम्र के साथ बढ़ने के कारणों और युवा महिलाओं में ट्यूमर की जैविक विशेषताओं में अंतर को समझने में सहायक है।


लाखों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार 

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कैंसर रिसर्च यूके कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट के पहले लेखक पुलकित गुप्ता ने कहा- "हालांकि स्तन कैंसर विश्व स्तर पर 20 लाख से अधिक महिलाओं को प्रभावित करता है, फिर भी हम इसके होने के कारणों और समय के बारे में बहुत कम जानते हैं।" उन्होंने कहा- "जैसे-जैसे कोशिकाएं विभाजित और प्रतिकृति करती हैं, उनमें उत्परिवर्तन जमा होते जाते हैं जो कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि शरीर युवावस्था में इन उत्परिवर्तित कोशिकाओं से छुटकारा पा सकता है, लेकिन बाद के जीवन में संघर्ष करना पड़ता है?"स्तन कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाला सबसे आम कैंसर है, जिसके लगभग 80 प्रतिशत मामले 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में होते हैं, और उम्र के साथ आक्रामक स्तन कैंसर विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।


उम्र के साथ ब्रेस्ट में होते हैं बदलाव

शोधकर्ताओं ने इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके 15 से 86 वर्ष की आयु की 500 से अधिक महिलाओं के स्तन breast tissue  का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि वृद्धावस्था वाले ऊतकों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और वे बहुत कम बार विभाजित होते हैं। दूध उत्पादन करने वाली नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं या गायब हो जाती हैं, नलिकाएं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं और उनकी सहायक परतें मोटी हो जाती हैं, वसा कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और रक्त वाहिकाएं कम हो जाती हैं। गुप्ता ने कहा, "हमारे मैप से पता चला कि जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनके ब्रेस्ट के टिशू में बड़े बदलाव आते हैं, और सबसे ज़्यादा बदलाव मेनोपॉज़ के समय होते हैं। उनकी बीस की उम्र में भी बदलाव होते हैं, जो शायद प्रेग्नेंसी और बच्चे के जन्म से जुड़े होते हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत कम साफ़ दिखाई देते हैं।" 


टिशू की उम्र बढ़ने से बढ़ जाता है खतरा

इम्यून सिस्टम के माहौल में होने वाले बदलावों के बारे में बताते हुए, रिसर्च करने वालों ने कहा कि कम उम्र के ब्रेस्ट में ज़्यादा B सेल्स और एक्टिव T सेल्स होते हैं - ये दोनों ही इम्यून सेल्स के प्रकार हैं जो उन्हें कैंसर सेल्स को पहचानने और उन्हें खत्म करने में मदद करते हैं। टीम ने कहा कि जैसे-जैसे ब्रेस्ट के टिशू की उम्र बढ़ती है, सेल्स की संख्या कम होती जाती है और उनकी जगह दूसरे तरह के इम्यून सेल्स ले लेते हैं, जिससे पता चलता है कि इम्यून सिस्टम का माहौल ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी और शायद कम सुरक्षा देने वाला हो जाता है। इसके अलावा, रिसर्च करने वालों ने कहा कि ब्रेस्ट के टिशू में सेल्स एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं और आपस में कम बातचीत करते हैं -- इम्यून और स्ट्रोमल सेल्स (जो टिशू का 'ढांचा' बनाते हैं) एपिथेलियल सेल्स से दूर हो जाते हैं; एपिथेलियल सेल्स ही मैमरी डक्ट्स और लोब्यूल्स की लाइन बनाते हैं। इस वजह से, कैंसर से पहले वाले सेल्स के लिए कंट्रोल से बाहर निकलना ज़्यादा आसान हो जाता है।
 

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