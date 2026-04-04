रणदीप हुड्डा की मां ने फिल्मों में रखा कदम, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर दिया मजेदार रिएक्शन

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा की मां आशा हुड्डा इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह है उनका फिल्मी दुनिया में कदम रखना। जिस इंडस्ट्री में उनके बेटे ने अपनी अलग पहचान बनाई है, अब उसी राह पर चलते हुए आशा हुड्डा ने भी अभिनय की शुरुआत कर दी है। उन्होंने हरियाणवी फिल्म सांगी से अपने करियर की नई पारी शुरू की है। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई।
फिल्म में निभा रही हैं दादी का किरदार
आशा हुड्डा इस फिल्म में एक दादी की भूमिका निभा रही हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी हरियाणा की मिट्टी से जुड़ी हुई है, जिसमें पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मूल्यों को दिखाया जाएगा। फिल्म की शूटिंग हरियाणा के जींद और आसपास के इलाकों में हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि पहली ही फिल्म में उन्हें एक मजबूत और अहम किरदार मिला है, जो कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। इससे साफ है कि उनका रोल छोटा नहीं बल्कि प्रभावशाली होने वाला है।
रणदीप हुड्डा का मजेदार अंदाज
मां के इस नए सफर पर रणदीप हुड्डा ने बेहद खास और मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए हरियाणवी लहजे में लिखा “जब मां के रोल का टाइम था, तब मौका नहीं मिला, अब सीधा दादी का रोल मिल गया!” उनका यह पोस्ट न केवल मजेदार था बल्कि उसमें अपनेपन और गर्व की झलक भी साफ दिखाई दी। रणदीप ने आगे लिखा कि वह अपनी मां को स्क्रीन पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं और पूरी फिल्म टीम को शुभकामनाएं देते हैं। उनके इस पोस्ट को फैंस ने खूब पसंद किया और कमेंट्स में भी कई लोगों ने उनकी मां को बधाई दी।
राजनीति में भी रही हैं सक्रिय
आशा हुड्डा का नाम सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं है। वह लंबे समय से राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की हरियाणा महिला मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने दो बार विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी भी पेश की है। राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद, अब उन्होंने अपने जीवन में एक नया मोड़ लेते हुए अभिनय की दुनिया में कदम रखा है, जो उनके व्यक्तित्व के नए पहलू को सामने लाता है।
कैसे मिला फिल्म का ऑफर
आशा हुड्डा ने अपने फिल्मी डेब्यू के बारे में बताते हुए कहा कि करीब डेढ़ साल पहले उन्हें यह मौका मिला था। हरियाणा की ही फिल्म निर्माता गीतू परी ने उन्हें फिल्म ‘सांगी’ में काम करने का प्रस्ताव दिया था। में यह उनके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने नजर आ रही हैं।
परिवार का मिला पूरा समर्थन
किसी भी नए सफर की शुरुआत में परिवार का साथ बेहद मायने रखता है, और आशा हुड्डा के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला। रणदीप हुड्डा लगातार अपनी मां को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कुछ झलकियां भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिससे साफ होता है कि वह अपनी मां की इस उपलब्धि को लेकर काफी खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं।
फैंस का मिल रहा भरपूर प्यार
जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने आशा हुड्डा को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं। लोग उनके इस कदम को प्रेरणादायक बता रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि किसी भी उम्र में नए सपनों को पूरा किया जा सकता है, और आशा हुड्डा इसका एक शानदार उदाहरण हैं।
नई पारी, नई पहचान
आशा हुड्डा का यह डेब्यू सिर्फ एक फिल्मी शुरुआत नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी भी है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ नया करने का जज्बा हो, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिल्म ‘सांगी’ में उनका अभिनय दर्शकों को कितना पसंद आता है और क्या वह आगे भी फिल्मों में काम जारी रखेंगी।