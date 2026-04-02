रात में बार-बार यूरिन आना किस बीमारी का संकेत?

नारी डेस्क: रात में एक या दो बार यूरिन के लिए उठना सामान्य माना जाता है। लेकिन अगर आपको बार-बार उठकर पेशाब जाना पड़ रहा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह समस्या कई बार शरीर में छिपी किसी बीमारी का संकेत हो सकती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

बार-बार यूरिन आना क्या है?

रात में बार-बार यूरिन आने की समस्या को मेडिकल भाषा में नोक्टूरिया (Nocturia) कहा जाता है। यह तब माना जाता है जब व्यक्ति को रात में कई बार उठकर यूरिन करना पड़े और इससे उसकी नींद भी प्रभावित हो।

पेशाब रोककर रखना क्यों खतरनाक है?

पेशाब शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, यूरिन को लंबे समय तक रोककर रखना सही नहीं है। ऐसा करने से किडनी पर दबाव पड़ता है और आगे चलकर कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे इंफेक्शन या ब्लैडर से जुड़ी दिक्कतें।

किन बीमारियों का हो सकता है संकेत?

अगर रात में बार-बार पेशाब आ रहा है, तो इसके पीछे कुछ गंभीर कारण भी हो सकते हैं। डायबिटीज (शुगर) होने पर शरीर ज्यादा यूरिन बनाता है, जिससे रात में बार-बार पेशाब लग सकता है। किडनी से जुड़ी समस्याएं भी इस स्थिति का कारण बन सकती हैं, क्योंकि किडनी का काम शरीर से अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स निकालना होता है। इसके अलावा हार्ट की बीमारी में शरीर में फ्लूड जमा हो जाता है, जो रात के समय पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। यूरिन इन्फेक्शन (UTI) होने पर बार-बार पेशाब की इच्छा होती है, साथ ही जलन और दर्द भी हो सकता है। हार्मोनल बदलाव और ओवरएक्टिव ब्लैडर जैसी स्थितियां भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं।

अन्य सामान्य कारण

हर बार यह जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई गंभीर बीमारी हो। कई बार हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इसका कारण बनती हैं। अगर आप शाम के बाद ज्यादा पानी या तरल पदार्थ लेते हैं, तो रात में पेशाब आना स्वाभाविक है। इसके अलावा ज्यादा चाय, कॉफी या शराब पीने से भी यह समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि ये चीजें यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं।

इस समस्या से कैसे पाएं राहत?

अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान बदलाव आपकी मदद कर सकते हैं। सोने से 3–4 घंटे पहले पानी या अन्य तरल पदार्थ कम कर दें। कैफीन (चाय-कॉफी) और शराब का सेवन सीमित करें। सोने से पहले एक बार पेशाब जरूर करें, ताकि रात में उठने की जरूरत कम पड़े। इसके अलावा अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछें कि कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। शरीर में सूजन या अन्य हेल्थ इश्यू भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर यह समस्या लगातार बढ़ रही है या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खासकर अगर पेशाब के साथ जलन, दर्द, खून आना या बहुत ज्यादा बार पेशाब लगना जैसी समस्याएं हों, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और इलाज से बड़ी समस्या से बचा जा सकता है।

रात में कभी-कभी पेशाब आना सामान्य है, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। सही समय पर कारण पहचानना और लाइफस्टाइल में सुधार करना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।

