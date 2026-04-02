कपिल शर्मा ने 63 दिनों में 11 किलो वजन ऐसे किया कम, ट्रेनर बताई उनकी वेट लॉस जर्नी

नारी डेस्क: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी शानदार कॉमेडी के साथ-साथ फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से भी लोगों को हैरान किया। अपने 45वें जन्मदिन के मौके पर उनकी वेट लॉस जर्नी फिर से चर्चा में है। उन्होंने सिर्फ 63 दिनों में लगभग 11 किलो वजन कम किया, जो उनके ट्रेनर योगेश भाटेजा की खास रणनीति का नतीजा था। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ।

कौन हैं योगेश भाटेजा?

योगेश भाटेजा एक जाने-माने फिटनेस कोच हैं, जिन्होंने कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ काम किया है। उन्होंने फराह खान और सोनू सूद जैसे सितारों को भी ट्रेन किया है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए कपिल शर्मा के साथ अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि फिटनेस सिर्फ जिम करने से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बदलने से आती है।

फिटनेस की शुरुआत कैसे होती है?

योगेश भाटेजा के अनुसार, ज्यादातर लोग तब फिटनेस पर ध्यान देते हैं जब उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है। भारत में अक्सर लोग नाश्ते में ब्रेड-बटर, चाय, पराठे या स्नैक्स खाते हैं और बाहर का खाना भी बिना सोचे-समझे खा लेते हैं। उन्होंने बताया कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान यह समझने लगता है कि वह क्या खा रहा है और कैसे जी रहा है। खाने-पीने, पानी पीने, सांस लेने और रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देने से धीरे-धीरे शरीर में बदलाव आने लगता है।

फिटनेस में मानसिक तैयारी क्यों जरूरी है?

ट्रेनर का मानना है कि फिटनेस सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिमाग और इमोशन से शुरू होती है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो कोई भी डाइट या वर्कआउट लंबे समय तक काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा के साथ भी उन्होंने पहले उनकी मेंटल और इमोशनल तैयारी पर काम किया, ताकि वे बिना दबाव के इस जर्नी को पूरा कर सकें।

कपिल शर्मा की वेट लॉस जर्नी

कपिल शर्मा ने अपने वेट लॉस की शुरुआत धीरे-धीरे की। उन्हें शुरुआत में कठिन एक्सरसाइज नहीं करवाई गई, बल्कि स्ट्रेचिंग और हल्के मूवमेंट से शुरुआत की गई। भाटेजा के अनुसार, कई लोग शुरुआत में ही ज्यादा वर्कआउट करने लगते हैं, जिससे वे जल्दी थक जाते हैं और जर्नी बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए कपिल के साथ आसान और टिकाऊ तरीका अपनाया गया।

21-21-21 रूल क्या है? (63 दिनों का प्लान)

कपिल शर्मा के वेट लॉस के लिए 63 दिनों का एक खास प्लान बनाया गया, जिसे 21-21-21 रूल कहा गया। इसमें हर 21 दिन एक नई आदत पर फोकस किया गया।

पहले 21 दिन: बॉडी मूवमेंट

इस स्टेप में सिर्फ शरीर को एक्टिव करने पर ध्यान दिया गया। कपिल ने रोजाना हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और स्कूल के समय वाली PT जैसी एक्टिविटी की। इस दौरान उन्हें सख्त डाइट फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया। उद्देश्य था शरीर को धीरे-धीरे मूवमेंट की आदत डालना, ताकि आगे की स्टेज आसान हो सके।

अगले 21 दिन: डाइट में बदलाव

दूसरे चरण में खाने की आदतों को सुधारा गया। इसमें ज्यादा सख्ती नहीं रखी गई, बल्कि धीरे-धीरे हेल्दी बदलाव किए गए। उन्हें सिर्फ यह समझने के लिए कहा गया कि क्या खाना सही है और क्या नहीं। बिना ज्यादा कैलोरी गिनने के, उन्होंने अपनी डाइट को संतुलित करना शुरू किया।

आखिरी 21 दिन: खराब आदतों पर कंट्रोल

तीसरे चरण में स्मोकिंग, शराब, ज्यादा कैफीन और ओवरईटिंग जैसी आदतों को कम करने पर ध्यान दिया गया। इस स्टेज तक पहुंचते-पहुंचते शरीर और दिमाग दोनों इस बदलाव के लिए तैयार हो चुके थे, इसलिए इन आदतों को छोड़ना आसान हो गया।

कब दिखने लगा असर?

योगेश भाटेजा के अनुसार, लगभग 42 दिनों के बाद शरीर में बदलाव दिखने लगता है। यही बदलाव इंसान को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। 63 दिनों के अंत तक कपिल शर्मा ने लगभग 11 किलो वजन कम कर लिया और उनका पूरा लुक बदल गया। कपिल शर्मा का वेट लॉस इस बात का उदाहरण है कि फिटनेस के लिए सिर्फ कठिन डाइट या भारी वर्कआउट जरूरी नहीं है। सही प्लान, धीरे-धीरे बदलाव और मजबूत मानसिकता से बड़े रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं।

अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं, तो छोटे-छोटे बदलाव से शुरुआत करें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। यही तरीका लंबे समय तक असरदार रहता है।

