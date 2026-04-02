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महल से कम नहीं यूट्यूबर सौरभ जोशी का नया घर, देखें अंदर की शानदार झलक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Apr, 2026 02:34 PM
महल से कम नहीं यूट्यूबर सौरभ जोशी का नया घर, देखें अंदर की शानदार झलक

नारी डेस्क:  भारत के मशहूर व्लॉगर सौरभ जोशी ने अपने नए घर को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यूट्यूब से करोड़ों की कमाई करने वाले सौरभ ने अपने सपनों का घर तैयार किया है, जो किसी महल से कम नहीं दिखता। इस घर में मॉडर्न आर्किटेक्चर और लग्जरी इंटीरियर का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। ऊंची छतें, कांच के झूमर और ओपन स्पेस इस घर को बेहद खास बनाते हैं।

मॉडर्न और शानदार आउटडोर डिजाइन

सौरभ जोशी का घर बाहर से ही बेहद आकर्षक नजर आता है। यह दो मंजिला घर सफेद और भूरे रंग के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, जो इसे मॉडर्न लुक देता है। घर के सामने एक सुंदर हरा-भरा गार्डन है, जहां कंक्रीट ब्लॉक्स से बना साफ रास्ता दिखाई देता है। शाम के समय घर में लगी वार्म व्हाइट फेयरी लाइट्स पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना देती हैं।

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बड़ा और आरामदायक लिविंग एरिया

घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा और लग्जरी है। यहां सफेद रंग का L-शेप सोफा रखा गया है, जो पूरे परिवार के बैठने के लिए परफेक्ट है। सोफे पर हल्के रंग के पिलो और डिजाइनर कुशन इसे और स्टाइलिश बनाते हैं। साथ में रखी मार्बल की टेबल पूरे लुक को और क्लासी बना देती है।

मॉडर्न टीवी वॉल

लिविंग एरिया की टीवी वॉल घर की खासियतों में से एक है। बड़ी और ऊंची दीवार पर एक बड़ा टीवी लगाया गया है, जिसके दोनों तरफ सुंदर शोपीस रखने के लिए शेल्फ बने हैं। LED लाइटिंग इस दीवार को और आकर्षक बनाती है। नीचे की तरफ लकड़ी के ड्रॉअर और कैबिनेट्स स्टोरेज के लिए बनाए गए हैं, जिससे यह जगह स्टाइलिश के साथ-साथ उपयोगी भी बन जाती है।

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 क्रिएटिव और स्टाइलिश कोना

घर में एक खास क्रिएटिव कॉर्नर भी बनाया गया है, जो सौरभ के यूट्यूबर होने को दर्शाता है। यहां एक बड़ा यूट्यूब लोगो रखा गया है, जो इस जगह को खास बनाता है। साथ ही मिट्टी के बर्तन, सूखे फूल, हरे पौधे और गोल्डन स्टैंडिंग लैंप इस कोने को नेचुरल और क्लासी लुक देते हैं।

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वुडन शेल्फ और आर्ट गैलरी जैसा लुक

लिविंग एरिया की दीवार पर बनी वुडन ओपन शेल्फ घर की खूबसूरती को और बढ़ाती है। इसमें अलग-अलग हिस्सों में सुंदर शोपीस, मूर्तियां और डेकोरेशन आइटम रखे गए हैं। यह शेल्फ किसी आर्ट गैलरी की तरह लगती है और खाली दीवार को बेहद आकर्षक बना देती है।

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लकड़ी की सीढ़ियां और कॉरिडोर

घर के अंदर बनी लकड़ी की सीढ़ियां और दूसरे फ्लोर का कॉरिडोर भी काफी शानदार है। गहरे भूरे रंग की लकड़ी और सफेद दीवारों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। कांच की रेलिंग और साफ-सुथरा फर्श इस जगह को मॉडर्न और एलिगेंट बनाते हैं।

ऊंची छत और शानदार लाइटिंग

घर की ऊंची छतें इसे और भी भव्य बनाती हैं। छत पर लगे बड़े-बड़े कांच के झूमर और मॉडर्न लाइट्स पूरे घर को चमकदार और लग्जरी लुक देते हैं। फॉल्स सीलिंग में लगी LED लाइट्स घर में वॉर्म और रॉयल माहौल तैयार करती हैं।

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 ओपन और मॉडर्न किचन

घर का किचन भी बेहद मॉडर्न और साफ-सुथरा है। सफेद कैबिनेट्स और मार्बल प्लेटफॉर्म इसे क्लीन और प्रीमियम लुक देते हैं। छत से लटकती कांच की लाइट्स और लकड़ी की फिनिशिंग किचन को और भी आकर्षक बनाती है। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट पूरे घर को बड़ा और खुला महसूस कराता है।

खूबसूरत मंदिर

घर में बना मंदिर बहुत ही शांत और सुंदर है। लकड़ी के पैनल, सफेद नक्काशी और ‘ॐ’ व ‘स्वास्तिक’ के चिन्ह इसे धार्मिक और पॉजिटिव माहौल देते हैं। हिडन LED लाइट्स मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं।

गार्डन एरिया

घर का गार्डन एरिया भी काफी आकर्षक है। हरी घास, छोटे पौधे और साफ रास्ता इसे सुंदर बनाते हैं। शाम के समय फेयरी लाइट्स और लकड़ी का पेरगोला यहां बैठने के लिए एक आरामदायक और सुकून भरा माहौल तैयार करते हैं। सौरभ जोशी का यह नया घर मॉडर्न डिजाइन और लग्जरी इंटीरियर का बेहतरीन उदाहरण है। घर का हर कोना स्टाइल, सादगी और खूबसूरती का शानदार मेल दिखाता है। यह घर ना सिर्फ देखने में शानदार है, बल्कि उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं।


 

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