31 MARTUESDAY2026 6:05:47 AM
Life Style

‘धुरंधर’ के डायरेक्टर आदित्य धर का सादगी भरा घर, दिल जीत लेंगी अंदर की तस्वीरें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Mar, 2026 11:51 AM
‘धुरंधर’ के डायरेक्टर आदित्य धर का सादगी भरा घर, दिल जीत लेंगी अंदर की तस्वीरें

नारी डेस्क:  फिल्म 'धुरंधर' के सफल डायरेक्टर Aditya Dhar और बॉलीवुड एक्ट्रेस Yami Gautam का मुंबई के बांद्रा में स्थित घर न सिर्फ़ आलीशान है, बल्कि अपनी सादगी और खूबसूरत डेकोर के लिए भी जाना जाता है। यह घर चकाचौंध से दूर, बेहद कोज़ी और आरामदायक माहौल देता है। अगर आप भी अपने घर को सादगी और लग्जरी के परफेक्ट मिश्रण में सजाना चाहते हैं, तो यामी और आदित्य का यह घर काफी प्रेरणादायक है।

 आलीशान लेकिन सादगी से भरा घर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घर की कीमत लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये के आसपास है। बावजूद इसके, इस कपल ने अपने घर को ओवर-द-टॉप सजावट से दूर रखा है। यहाँ मॉर्डन इंटरियर और देसी टच का सुंदर संगम देखने को मिलता है।

PunjabKesari

मॉर्डन और सिम्पल लिविंग एरिया

यामी और आदित्य का लिविंग रूम बेहद खूबसूरत और आरामदायक है। यहाँ ग्रे रंग का बड़ा फैब्रिक सोफा सेट रखा है, जो कमरे को शांत और कोज़ी वाइब देता है। पीछे की दीवार मैरून रंग की है, जिस पर विंटेज घड़ी और आर्ट पीस सजे हैं। फर्श लकड़ी का है और कमरे में कांच की बड़ी रेलिंग वाली खिड़कियां हैं, जिससे प्राकृतिक रोशनी अंदर आती है।

नेचुरल और फ्लोरल डेकोर

लिविंग एरिया में नेचुरल और फ्लोरल डेकोर देखने को मिलता है। गहरे रंग के सोफे पर पारंपरिक इंडियन मोटिफ वाले कुशन रखे हैं, जो एथनिक टच देते हैं। कमरे में लकड़ी की टेबल और फर्श से छत तक खिड़कियां हैं, जिनके बाहर हरे-भरे पौधे दिखते हैं।

 ग्रिड-स्टाइल का ओपन शेल्फ

घर में नेचर और मॉर्डन आर्ट का सुंदर मिश्रण है। पीछे की दीवार पर ग्रिड-स्टाइल का ओपन शेल्फ सबसे ज्यादा आकर्षण खींचता है। इसमें छोटे-छोटे इनडोर प्लांट्स और ट्रॉफियां रखी गई हैं। वार्म लाइट्स और लकड़ी का फिनिश इसे और भी खूबसूरत बनाता है।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें: ‘धुरंधर 2’ का आलीशान विला असल में अमृतसर में, जानें ‘आनंदा’ बंगले की खासियत और डिजाइन

 मॉर्डन और मिनिमलिस्टिक डेकोर

एक कोने में मस्टर्ड पीली वेलवेट कुर्सी रखी गई है, जो सफेद दीवार के सामने अट्रैक्टिव लगती है। बगल में बड़ा हरा-भरा इनडोर प्लांट और पीतल की साइड टेबल इस जगह को परफेक्ट वैनिटी या ड्रेसिंग कॉर्नर बनाते हैं।

 खूबसूरती से सजाया छोटा मंदिर

पूजाघर काले लकड़ी के पैनल वाली दीवार पर है, जिसमें अलमारियां बनाई गई हैं। इन पर पीतल की मूर्तियां और दीये सजाए गए हैं। खास मौके या त्योहारों पर इसे गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया जाता है।

 खुली शेल्फ में इनडोर प्लांट्स

घर में एक खूबसूरत कोना खुली शेल्फ के लिए है, जिसमें छोटे-छोटे सफेद गमलों में इनडोर प्लांट्स सजाए गए हैं। छोटी मोमबत्तियां इसे और भी कोज़ी लुक देती हैं। पास की ऊंची खिड़की से बालकनी दिखाई देती है।

PunjabKesari

 बालकनी और आउटडोर एरिया

बालकनी में लकड़ी का फर्श और कांच के दरवाजे हैं। किनारे पर हरे-भरे गमले और इनडोर प्लांट्स हैं, जो ताजी हवा और प्राकृतिक सुकून देते हैं। शाम के समय या त्योहारों पर बालकनी को फेयरी लाइट्स से सजाया जाता है। आदित्य धर और यामी गौतम का घर सादगी, आराम और लग्जरी का परफेक्ट मिश्रण है। इसका हर कोना नेचुरल और मॉर्डन डेकोर का उदाहरण है, जो फैन्स और घर सजाने के शौकीनों को प्रेरित करता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है; इसकी सटीकता की जिम्मेदारी लेखक नहीं लेता।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it